新疆哈萨克运动员在中国速度滑冰锦标赛中夺冠

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 —— 2022-2023赛季中国速度滑冰锦标赛日前在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐拉开帷幕。

据人民网消息，中国新疆哈萨克运动员哈那哈提·木哈买提14日在男子全能5000米比赛中夺冠，为新疆速滑队在本届赛事中摘得首枚金牌。

据报道，哈那哈提·木哈买提在速度滑冰男子全能5000米比赛中滑出了6分28秒的成绩，以领先第2名2.367秒的成绩摘得桂冠。

据了解，本次比赛为期4天，共有来自全国22个省（自治区、直辖市）166名运动员、52名教练员、20名领队参加，共设置了22个小项的比赛。

此外，此次比赛是继2016年承办第十三届全国冬季运动会之后，新疆承办的冬季项目最高水平的赛事。

哈那哈提·木哈买提1999年出生于阿勒泰市。2013年被自治区体育运动学院录取，开始短道速滑训练。2019年进入国家队速度滑冰中长距离组，第一次代表国家征战世界杯比赛，获得了男子团体追逐第八名的好成绩。2021年9－10月，在新疆举行的两站世界杯选拔赛中获得了4个第一名的成绩，并打破全国纪录。