突厥国家组织安卡拉峰会——开启合作的新阶段

哈通社/阿斯塔纳/3月17日 – 昨天，即3月16日，突厥国家组织成员国首脑们齐聚土耳其首都安卡拉，围绕灾害和应急管理、强化各国在合作抗击自然灾害及相互开展及人道主义援助等的协调机制的建立等问题，举行了一场特别会议。

2023年2月的破坏性大地震造成了土耳其4.9万人遇难，并带来了800亿美元的经济损失。突厥国家区域内不断发生的大规模灾害，成为了举行突厥国家组织首脑峰会特别会议的直接因素。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫、土耳其总统埃尔多安、阿塞拜疆总统阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、土库曼斯坦议会人民委员会主席别尔德穆哈梅多夫、匈牙利政府总理奥尔班和突厥国家组织秘书长奥米拉利耶夫出席了当天的峰会并分别发表了讲话。

土耳其是哈萨克斯坦五大主要贸易伙伴之一

国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在为出席此次突厥峰会而对土耳其首都安卡拉进行的工作访问期间，与该国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了双边会晤。会晤期间，总统感谢埃尔多安的盛情款待，并对遭受破坏性地震影响的土耳其人民表达了慰问。

托卡耶夫总统在会晤中指出，天灾难测，因此需时刻未雨绸缪。总统强调了在经济情况领域，开展国际合作的重要性，并指出，此次以《灾害与应急管理、人道主义援助》为主题举行的峰会是非常必要的。

总统还谈及了哈萨克斯坦在此次地震中官方和民间对土耳其提供的积极援助，并表示这是突厥兄弟国家之间友谊情感纽带的明证。

此外，总统还指出，土耳其是哈萨克斯坦五个主要贸易伙伴之一。在2022年两国贸易额增长了33%，达到63亿美元。双方在经贸领域的合作正在不断扩展当中，相互出口的商品种类不断扩大。

两国总统对被称为 «中间走廊»的跨里海国际运输线路将发挥的重要作用予以了高度关注和评价。 托卡耶夫总统表示愿意与土耳其实施联合基础设施项目，以开发这条运输物流路线的潜力。而埃尔多安则指出，土哈两国有必要在年底前将贸易额增加到 100 亿美元，并对充分利用中间走廊在交通领域的潜力共同实现既定目标予以了高度肯定。

突厥国家组织的历史

在继续有关3月16日的安卡拉突厥国家组织首脑峰会特别会议的内容之间，我们有必要首先回顾一下突厥国家组织的历史、目标和至今已经取得的成就。

突厥国家组织（原突厥语国家合作委员会）成立于2009年，是一个政府间的国际组织，其创立宗旨是发展突厥国家之间的全面合作。

哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯和土耳其是该组织的创建国。

乌兹别克斯坦于 2019 年 10 月在巴库举行的第七届峰会上以正式成员身份加入该组织。

匈牙利在 2018 年 9 月在乔尔蓬-阿塔举行的第六届峰会上获得观察员地位，而土库曼斯坦则是在 2021 年 11 月于伊斯坦布尔举行的第八届峰会上获得观察员地位。

伊斯坦布尔峰会被认为是突厥国家组织发展过程中最重要的阶段。 正式在这一届的峰会期间，组织的正式称谓发生了变化，真正意义上转型为了一个不折不扣的国际组织。

同时，在伊斯坦布尔峰会上，突厥国家领导人共同通过了《突厥世界的未来——2040》文件，加强了各国之间的一体化，明确了各国合作的长远目标。

如今，突厥国家组织已经与联合国、伊斯兰合作组织、欧安组织、经济合作组织和其他各种国际组织建立了正式的合作。突厥国家组织的成员国总人口约约1.5亿，总面积超过450万平方公里，国内生产总值约为 1.5 万亿美元，在世界经济中排名第13位。

哈萨克斯坦将协助土耳其进行地震灾后重建

16日的峰会以与会者为土耳其大地震的遇难者举行的一分钟默哀作为开场。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫随后发表了讲话。他在讲话中首先向阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫提议举行此次峰会，以及土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的盛情接待表示了感谢。随后，他向所有地震遇难者家属和亲属，以及全体土耳其人民表示慰问。

-我相信，遭受毁灭性地震后果的土耳其的悲痛是所有突厥人民的苦难。哈萨克有句老话说：«分担悲伤-悲痛越少»。兄弟人民有难，哈萨克斯坦人民绝不会袖手旁观。哈萨克斯坦人民第一时间向土耳其人民伸出了援手，提供了人道主义援助和捐款。有着丰富经验的救援人员和医务人员紧急前往灾区参与了救援工作。哈萨克有着古老的传统叫«阿萨尔»。意为人们团结起来，向需要帮助的人伸出援助之手。为了向阿纳多卢人民提供帮助，很多志愿者从哈萨克斯坦出发，在前线帮助人们。他们是苦难时在最前线提供帮助的真正心地善良的人们。有效组织志愿者工作至关重要。因此，我邀请各成员国代表出席今年在阿斯塔纳举行的志愿者论坛。我们愿意继续向土耳其提供支持。-他说。

总统指出，哈萨克斯坦已准备好在灾区建设社会设施，并表示高度赞赏国际社会、特别是突厥同胞国家对土耳其的积极援助。

-我们欢迎我们在欧洲的合作伙伴提出的举办国际捐助者会议的倡议。我相信突厥国家也积极参与该倡议。兄弟国遭遇困难时，突厥人民展现了团结和同情心的典范。希望该兄弟情继续得到加强，彼此提供支持。-他说。

国家元首指出，此次以«灾害与应急管理、人道主义援助»为主题召开的峰会是非常必要的。他同时表示，全球自然和人为灾害不断增加，已成为国际议程非常重要的问题。

突厥国家紧急情况部门间将建立起统一机制

托卡耶夫总统强调指出，面对破坏性的大灾难，建立起联合应对机制已经是一个属于当务之急的问题。因此，总统提出了在突厥国家组织框架下，成立一支紧急情况部门联合部队的建议。

托卡耶夫表示，2016年哈萨克斯坦和吉尔吉斯在阿拉木图建立了一个旨在减少地震灾害影响并开展联合救援任务的基地，而新组建的突厥国家组织联合民防机制可以将那里作为其总部或中心基地。

- 我认为，应向联合部队赋予组织民防秘书处地位。它将调节受灾国家提供援助工作，并组织国际活动。也就是说，将举行旨在提高救援人员职业技能的训练课程。-总统说。

哈萨克斯坦总统提到需要加强搜救服务作为第二项建议。为此，总统提议制定一份各国紧急情况机构的部队和技术装备清单。

他强调，这项措施将为在关键时刻采取紧急行动和协调旨在消除灾难后果的活动提供机会。

托卡耶夫总统表示，分享信息和救援人员交流经验对于预防紧急情况非常重要，并提请哈萨克斯坦今年将举行«救援»国际演习，同时邀请突厥国家成员国救援人员参与该演习。

突厥国家组织10周年峰会将于今年在突厥斯坦举行

托卡耶夫认为，在当前世界地缘政治形势和经济形势的困难时期加强突厥世界的相互合作是非常正确而明智的一步。

-我们的组织表明了它在国际上拥有自己的一席之地。各国应将政治、经济和文化合作提升至新的水平。这是哈萨克斯坦外交政策的优先方向之一。-总统说。

托卡耶夫总统表示，今年10月，哈萨克斯坦将在神圣的古老城市——突厥斯坦，举办突厥国家组织十周年首脑峰会。总统邀请各国元首出席这一盛会，并表示作为主办国，哈萨克斯坦将在这一盛会期间举办许多活动。

峰会签署了三项重要的文件

在3月16日的峰会上，根据最终的讨论成果，与会的各成员国元首共同签署了三项重要文件，分别是：

1. 突厥国家组织首脑特别峰会安卡拉宣言；

2. 成立突厥国家组织民防机制决议；

3. 成立突厥投资基金协议。

值得一提的是，突厥国家组织的上一次首脑峰会于2022年11月11日乌兹别克斯坦撒马尔罕举行。当时的会议讨论了在突厥国家组织框架内进一步发展经贸、投资和人文合作的前景。

作为涵盖几乎整个突厥文化圈、横跨欧亚的大型国际组织，突厥国家组织正在开启其合作的新阶段。

【编译：穆赫塔尔·木拉提】