英外长首次访哈 就开展全面合作问题进行讨论

哈通社/阿斯塔纳/3月18日 – 哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科3月18日在首都阿斯塔纳会见了首次对我国进行正式访问的英国外交、联邦和发展事务大臣詹姆斯·克莱弗利。

哈萨克斯坦外交部消息称，英国外交大臣对哈萨克斯坦的此次访问，旨在进一步加强哈萨克斯坦和英国之间的政治、经济和贸易投资合作。

在哈萨克斯坦外交部召开的会晤当中，两国外交官就哈英双边各个领域的合作，特别是经贸领域的合作现状和未来贸易额进一步提升的前景等交换了意见。双方着重指出，2022年哈英之间的贸易额达到了18亿美元。

双方还谈到了在碳中和方面的教育，以及在专门知识交流领域开展有效的互动等问题。

英国高等教育机构在哈开设分校，与哈国实施联合教育和双学位项目等问题也得到了特别关注。

值得一提的是，目前英国的德蒙福特大学已经在哈萨克斯坦建立了分校，赫瑞瓦特大学在哈分校的建设正字筹划当中。

詹姆斯·克莱弗利对《公正的哈萨克斯坦》框架下开展的大规模政治体制改革进程予以了高度评价，强调英方对这一改革予以支持，并祝愿哈萨克斯坦在政治、社会和经济发展之路上取得更好的成就。

会晤期间，哈萨克斯坦和英国签署了一系列重要的双边合作文件，包括矿产原料领域战略合作谅解备忘录、绿色氢能战略合作谅解备忘录、联合实施世界银行«经济发展有效管理»项目谅解备忘录等。

此外，根据会谈结果，双方宣布准备在不久的将来签署新的双边战略伙伴关系与合作协议，以促进两国在贸易、投资、可持续发展、教育、文化等领域的双边关系发展。

访问期间，英国外交大臣还出席了阿斯塔纳市为纪念已故的英国女王伊丽莎白二世而专门建立的纪念花坛的揭幕仪式，并参观了阿斯塔纳国际金融中心，与在英国大学留学的哈萨克斯坦学生进行了会晤。

期间，英国代表团还参观了哈萨克斯坦方面准备的文化、习俗和饮食展览。

哈萨克斯坦独立三十年来，英国总计向哈萨克斯坦经济领域投资160亿美元，成为了哈萨克斯坦最主要的经贸合作伙伴之一。目前，有550多家哈英合资企业、机构活跃在哈萨克斯坦的经济领域。

【编译：木合塔尔·木拉提】