今天是哈萨克传统节日——纳乌鲁兹节

哈通社/阿斯塔纳/3月22日--哈萨克传统节日—纳乌鲁兹节于今日正式开启！对于哈萨克人而言，纳乌鲁兹节是一年中最令人期待的日子之一。这一庆典，作为哈萨克的新年，恰逢春分时节（在3月22日前后）。在哈萨克语中，“纳乌鲁兹”意味着“辞旧迎新”。

古代先贤认为，庆祝新年应当在光明战胜黑暗，第一缕温暖取代寒冷的冬夜时兴。农历正月春分，昼夜相等，是«交岁»的纪念日。哈萨克人将这一天视为一年中最重要的节日，辞旧迎新的传统在其中扮演着重要的角色。在哈萨克人的心目中，纳乌鲁兹节象征着春天回归大地，万物复苏。不参加此节日，就如同停留在漫长的冬季。

按照哈萨克的习俗，在纳乌鲁兹节期间，哈萨克人会将泉水周围打扫干净，清除落叶和其他垃圾，这被称为“打开泉眼”。在节日期间，人们会清扫旧物，换上节日的新装，修整劳动工具，迎接节日的到来。节日当天，人们积极参与各种活动，另外，人们在节日之前也会清算债务、消除隔阂，与身边的人和睦相处。哈萨克人相信，如果纳乌鲁兹进入了友好的家庭，所有的疾病、不幸、灾难都会避开他们，欢庆的节日将会带给他们一整年的富足和好运。

纳乌鲁兹节于2009年被联合国教育、科学及文化组织列入《人类非物质文化遗产代表名录》。作为文化遗产团结的象征和多个世纪的传统，纳乌鲁兹节对加强各国人民建立在相互尊重、和平及睦邻友好的理想基础上的关系发挥着重要作用。

纳乌鲁兹节在以互相尊重和睦邻友好为基础，其各项传统和庆祝仪式反映了东、西方文明中的古老文化习俗，这些习俗通过人类价值观念的交流，对文明产生了深刻影响。

庆祝纳乌鲁兹节意味着人们对与自然和谐相处的生活方式、意识到建设性劳动与大自然的再生周期之间不可分割的联系、以及保持着对生命的自然本源关爱和尊重态度的肯定。

值此新春佳节之际，哈萨克国际通讯社向全国人民，以及来自世界各地的广大读者群体致以最诚挚的问候与祝福，愿诸位身体健康、家庭和美、工作有成！