托卡耶夫总统向全国人民致以纳乌鲁兹节祝贺

哈通社/阿斯塔纳/3月22日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全体哈萨克斯坦国民致以纳乌鲁兹节节日祝贺。

总统府官网发布了总统的贺词全文：

尊敬的同胞们！

向诸位就最重要节日的到来表示诚挚的祝贺！

神圣的纳乌鲁兹节是复兴与革新、是团结和友爱的起始之日。在一年的这一天，白昼与黑夜的长短恢复平衡，大地重新开始恢复生机。正因如此，我们的先祖自古以来就对这一天格外的重视，并将其视作国家最重要的一天。

这个节日寓意和象征，也契合着我们社会传统文化习俗中对和谐和亲密关系的重视。纳乌鲁兹节，如今已经成为了我们的国民节日。

在庆祝这个节日的同时，人们总会推崇对怜悯、同情和创造心的肯定与赞美。也正是基于此，我们的国家始终保持了稳定、和谐和友爱，并发展至今。

我们的人民始终将纳乌鲁兹节视为美好的开端。哈萨克斯坦正在迈向发展的新时代，我相信，系统性的变革将为祖国的繁荣注入动力。愿我们团结的人民更加强大，诸事顺遂，同胞们！

祝愿神圣的纳乌鲁兹节为每一个家庭带来幸福与欢颜！

我祝福大家阖家欢乐，心想事成！

愿国泰民安！愿前路洁白通畅！

值得一提的是，哈萨克斯坦每年于3月21~23日庆祝纳乌鲁兹节，并依法休假三天。

【编译：木合塔尔·木拉提】