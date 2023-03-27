中央选举委员会公布议会选举最终计票结果

哈通社/阿斯塔纳/3月27日--哈萨克斯坦中央选举委员会27日公布了哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和各级马斯利哈特（地方议会）议员选举最终计票结果。

据中央选举委员会提供的数据，此次议会选举计票结果如下：

1.«阿玛纳特»党——53.90%或 3 431 510选民投票；

2.«阿吾勒»人民民主爱国党——10.90%或693 938选民投票；

3.«共和»党——8.59%或547 154选民投票；

4.哈萨克斯坦人民党——6.8%或432 920选民投票；

5.哈萨克斯坦«巴伊塔克»绿党——2.3%或146 431选民投票；

6.哈萨克斯坦«光明道路»民主党——8.41%或535 139选民投票；

7.国家社会民主党——5.2%或331 058选民投票；

反对所有候选人——3.90%或248 291选民投票。

据中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫介绍，获得5%或以上票数的政党议会席位如下：

1. 阿玛纳特党—40个席位；

2. «阿吾勒»人民民主爱国党—8个席位；

3.«共和»党—6个席位；

4. 哈萨克斯坦人民当—5个席位;

5. 哈萨克斯坦«光明道路»民主党—6个席位；

6. 国家社会民主党—4个席位。

据此前报道，3月19日，哈萨克斯坦举行议会下院和地方议会选举，全国超过650万名选民完成投票。

共有七个政党参加选举，其中包括两个因简化政党登记规则而新近组建成立的政党。

值得一提的是，根据总统在国情咨文中提出的改革方案，马吉利斯的«比例-多数»混合选举模式占比分别为70/30。即马吉利斯议席的70%将按照比例选举制产生，而另外的30%则将按照多数选举制产生。

而在州、直辖市一级的马斯利哈特采取的«比例-多数»混合选举模式占比为50/50。即一半的议席按照比例选举制产生，另一半按照多数选举制产生。

至于县一级及以下级别的马斯利哈特，则完全采用多数制选举模式选举议员。

根据哈萨克斯坦共和国宪法规定的原则，本次选举期间，将完成对下议院98个议席的议员选举。其中69个议席按照党派比例制选出，29个议席根据单一选区多数制选出。同时，今年全国各级共223个地方议会将选举出3415位马斯利哈特议员。

【编译：阿遥】