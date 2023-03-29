挪威哈萨克协会创始人获得哈萨克斯坦总统颁发的荣誉证书

哈通社/阿斯塔纳/3月29日--作为纳乌鲁兹节庆祝活动一部分，哈萨克斯坦驻挪威大使馆28日与该国哈萨克侨民代表举行了会议。

会见时，哈萨克斯坦驻挪威特命全权大使阿德勒·图尔森诺夫向挪威哈萨克侨民的活动人士莉莉安·巴斯塔什-哈尔沃森授予了托卡耶夫总统颁发的荣誉证书。

总统颁发的荣誉证书上写道，莉莉安·巴斯塔什-哈尔沃森为加强加深哈挪两国人民友好关系和文化联系以及加大对散居在欧洲的哈萨克侨民支持力度做出了重要贡献。

莉莉安·巴斯塔什-哈尔沃森用哈萨克语感谢托卡耶夫总统亲笔签发荣誉证书，祝愿哈萨克斯坦人民幸福安康。

1989年，莉莉安·巴斯塔什-哈尔沃森与她的哈萨克族丈夫马赫穆特·巴斯塔什一起组建了挪威哈萨克协会，致力于在挪威推广哈萨克文化和传统，向欧洲传播有关哈萨克斯坦的信息。

上个世纪90年代初，马赫穆特和莉莉安在哈萨克斯坦开展了系列慈善活动，并为全国残疾人协会和阿拉木图市第三儿童院提供人道主义援助。

她还参加了1992年第一届世界哈萨克人大会，协助哈萨克斯坦代表团参加1994年利勒哈默尔冬奥会，并参与2008年奥斯陆旅欧哈萨克人大会组织筹备工作。

【编译：阿遥】