国家元首出席第八届马吉利斯首次会议并发表讲话

哈通社/阿斯塔纳/3月29日 – 哈萨克斯坦第八届马吉利斯（议会下院）第一会期首次会议29日在首都阿斯塔纳举行，国家元首托卡耶夫出席会议并发表讲话。

托卡耶夫总统在讲话中表示，整整一年前，在这个国家历史的关键时刻，他正是在议会的大厅内向哈萨克斯坦人民发表了讲话，提出了一项大规模的政治现代化改革计划。

- 去年的全民公投结果，充分地证明国民对这一改革提案的广泛支持。我们决心承担风险，并开始了转型改革的进程。在一年的时间里，我们完成了许多重要的工作。- 总统说。

总统强调指出，通过宪法改革，哈萨克斯坦迈出了政治体制彻底重置的第一步。

- 总统的任期如今为7年一届不可连任。与此同时，对议会的权力和职能进行了重构，强化了议员的影响力。成立了宪法法院，并开始了对整个司法体系的全面改革。对人权和自由的保护工作获得了新的形式，公民参与国家政治的机会得到了显著的扩张。- 托卡耶夫说。

总统指出，哈萨克斯坦的改革基于«强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府»原则，这是哈萨克斯坦国家结构的基础。

总统表示，公投之后，按照新宪法的要求，哈萨克斯坦开始了对所有政府机构的大规模改造。这也符合全体哈萨克斯坦人的愿望。根据宪法修正案，哈萨克斯坦举行了总统选举，以及参议院、马吉利斯和各级别马斯利哈特的选举。

- 若将全民公投计算在内，那么在不到一年的时间里，我国已经进行了五次选举。这些重要的政治活动都集中在了一个非常复杂的时间段内。尽管困难重重，我们还是在很短的时间内度过了这个对国家未来而言至关重要的阶段。- 总统说。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦正在更新并走向现代化，这一点人民看在眼中。

- 人们能够感受到各个领域正在发生的转变。除了来自政党的候选人外，本次选举中，出现了许多自我提名的候选人，他们积极地参加了在单一议员选区举行的选举。通过这一方式，我们的人民证明他们早已准备好参与到国家重要的改革进程之中。- 他说。

总统指出，哈萨克斯坦正在形成全新的公民政治文化。他向所有积极参与选举活动的公民们表示感谢。

他还表示，在竞选活动和投票过程中，大众媒体对相关活动予以了广泛报道。所有政党和候选人都获得了平等的机会，这一点来自国内外的观察人士均予以了肯定。 选举期间，没有任何政治组织受到了特别的对待。

- 总统不是任何政党的成员，而各地区政府负责人也不能担任政党分支机构的领导。担任政府高级职务的人士也不在任何政党的提名名单上。因此，所有政党是以均等的机会参加此次选举。- 托卡耶夫总统说。

总统在讲话中指出，无论是选民，还是候选人，都表现出了很高的积极性。激烈的政党选票竞争在全国各个角落展开。各个政党的代表之间进行了紧张而有意义的辩论。这是民主社会一个正常现象。所有这一切都显示出，哈萨克斯坦在建立开放、透明的公民社会的道路上正在稳步前进。

总统表示，选举期间，提出了许多有建设性的批评，以及明智的倡议。这些有份量的提案，将会得到政府的重视和研究。

- 激烈的竞选令提前预测选举结果变得相当困难。这更加证明，我国向真正的多党制迈出了重要一步。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，他作为国家元首相信新一届马吉利斯的人员结构良好的反映了国内所有意识形态观点。他进一步指出，长期处于反对党地位的政党首次在议会中获得席位。

- 这要归功于大规模的政治改革和政党登记立法的自由化。- 他说。

托卡耶夫总统强调，从今以后，各个政党将高度的参与到决定国家未来的政治进程之中。马吉利斯议员中，包括了来自单一授权选区的代表。也就是说，不同社会团体的利益今后将在议会中得到更好地体现。

- 此外，许多年来，首次有无党派人士成为了马吉利斯的议员。他们在激烈的竞争中，击败了来自各个政党的候选人，脱颖而出。这是民主传统在我国得到了显着加强，并达到了全新水平的又一个明证。这也加深了公众对于所有政治力量拥有均等机会的信念。- 托卡耶夫说。

总统指出，长久以来他一直非常关注对青年群体的支持，并始终强调，思想进步、受过教育的年轻人应该走上执政地位。

他强调，让年轻一代积极参与公共事务是一项重大任务。年轻人要为社会带来新的价值。在此次选举中，许多团结起来的年轻候选人创建了自己的政治集团，并成功的赢得选举，成为了议会和马斯利哈特的成员。

- 于是，权力机构中补充了一批新生代的政治人物。青年人应将此视为为国家利益而努力的难得机会。与此同时，改革还增加了女性和有特殊需求的人士进入议会担任议员的机会。此次选举清楚地表明，社会中的每个公民都可以成为议会成员，并且跨越阶级的«社会电梯»正在发挥作用。这就是我们一直强调的——建立公正的社会！- 他说。

托卡耶夫总统表示，此次选举表明，对候选人的要求也发生了变化。现在，议员与民众建立密切的互动是其能否当选的基础。那些真正贴近人民群众的候选人，成为了选举的赢家，得到了人民的支持。选民将票投给了解他们的愿望并能够保护他们利益的候选人。

总统指出，在这个信息技术高度发展的时代，人们密切关注着发生的一切。因此，议会议员对国家和人民的责任感明显增强。

- 我相信，聚集在这个大厅里的议员们，将在未来的五年中表现出自觉和智慧，为国家的利益积极而富有成效地工作。- 他说。

总统强调指出，这也将更加明显的证明哈萨克斯坦的另一个基础原则，即：国家权力的唯一来源是人民。

托卡耶夫总统在讲话中表示，非常多的人参与了此次政治活动，其中包括了拥有各种意图和立场的人士。这是一个正常的现象。

他进一步指出，当下的人民群众志向明确、思想开放、政治素养高。想要在任何一场竞选中获得胜利，需要参选者付出多年的努力，需要意识到自己对人民和历史所负有的责任。托卡耶夫强调，只有制定长期的、系统的战略才能确保成功。

- 对于那些未能赢得足够选票的候选人而言，通过此次选举，获得了良好的实践经验和新的机会。我呼吁大家继续为了哈萨克斯坦的利益共同努力。- 总统说。

托卡耶夫总统还表示，在短短一年内完成如此大规模工作——这是真正意志坚强的人群才能办成的。

- 而我们做到了，我们实现了祖国发展的突破，开启了新的历史时代。- 他说。

总统表示，变革并没有就此完结。

- 这只是漫漫长路的起点而已。改革将继续下去，政治结构仍然需要继续完善。这——是非常重要的工作。今年我们首次对45个区和州级重要城市的执政者进行了直选。今后这一经验将推广全国。未来，政府的所有权力机构都将得到更新，并高效的投入运作。哈萨克斯坦的民主化不会止步，公民参与国家治理的机会将不断扩张。- 他说。

托卡耶夫总统着重指出，哈萨克斯坦是这个地缘区域内唯一一个正在实施全面改革的国家。

他表示，一些人，其中包括一些政治家，都担心这样的改革会为哈萨克斯坦带来危险。但托卡耶夫总统认为，这一系列的变革，对国家的未来而言，是犹如空气一样重要的。

- 我们的改革绝对不可以半途而废。相反，在高度重视对法律规则的尊重、人民的团结、社会的公正性以及国内政治稳定等基础原则的同时，我们必须坚持的向着改革的道路迈出坚实的步伐。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，哈萨克斯坦政府当下面临着非常重要的任务，即必须加快全面现代化的步伐，实现经济社会发展层面的全新突破。

他强调，长久以来，哈萨克斯坦一直依赖于有利的外部条件，过于相信各种预测和计划，而忽视许多存在的现实问题。人民的生活水平至今没有得到质的改善，法律不公盛行，贫富差距不断拉大。

未来的五年，政府和议会需要找到解决这些基础问题的答案。

- 在经济和社会领域，存在着许多经年未能改善的、积累至今的难题，我们必须将它们一一梳理和解决。为此，会需要我们做出可能无法让所有人都满意，但对全社会有益且必须的决断。我们必须以明确的优先顺序开展工作。特别重要的问题应立即解决，而有些问题可能将不得不推迟。这都是无奈的选择，因为我们必须高度的集中努力，没有资源可供浪费。- 他说。

托卡耶夫总统指出，未来五年，将是决定哈萨克斯坦国家命运的重要阶段。

- 我们必须建立高质量的立法基础，以确保国家的动态进步。这将需要改变我们经济的规则和原则。朝这个方向迈出的第一步已经开始 - 正在进行非垄断化，以及对非法从我国转移的资产进行追查的工作。 这并不意味着国家不需要稳定、有竞争力的大企业。相反，我们当然是需要的，并且会提供支持。在我们新的经济范式中，它将开始以新的方式运作，并且一定会得到发展。总体而言，建设开放和自我维持的市场经济仍然是重中之重。- 托卡耶夫说。

总统表示，中小企业应该成为经济和劳动力市场的推动力。因此，有必要出台一整套扶持中小企业的措施，让中小企业充分感受到它们在国家发展中的重要作用。

- 我们需要能够为哈萨克斯坦的经济发展负责的«新浪潮»企业家。它的核心应该是那些在没有行政资源的情况下，凭借创业才能和勤奋而能够建立成功企业的商人。每个地区都有这样的人。重要的是要给他们在国内发展业务的机会，真正帮助他们。哈萨克斯坦现有的经济模式以吸引投资为基础，尤其是在原材料行业。 因此，作为民族资产阶级中坚力量的中等商业，只能在某些地区杂乱无章地发展。只有少数区域情况较好。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，总的来说，政府面临着吸引大量投资进入关键经济部门的任务，包括外国投资。它们应该为中型企业的发展提供切实的推动力。这件事不能仅仅停留在语言上。

托卡耶夫总统表示，过去的一年哈萨克斯坦的主要精力被放在了对政治体制的改革工作之中，而随着大流行疫情的缓解，接下来将开始重视具体的经济问题，并确保将这方面的工作提高到一个全新的水平。

总统指出，确保对私有财产的真正保护和创造竞争性市场条件是哈萨克斯坦下一阶段必须实现的主要目标。为此，有必要继续推进司法和执法体制改革。

托卡耶夫总统在讲话中呼吁所有的企业界人士为了国家的未来共同努力，并以总统身份承诺国家将给予且企业家全力支持。

- 我们应该确保实现真正的工业化、生产本地化、基础设施现代化。预算资助的项目应主要由国内企业家实施。- 托卡耶夫总统说。

总统希望政府与议会能够一起制定旨在发展中型企业的具体方案，确保中型企业能够成为国民经济增长的驱动力。

总统还强调称，议会要在建设«倾听人民声音的政府»这一进程中，发挥重要的作用，成为人民与政府之间的有效互动渠道。

- 将选票投给你们的选民对你们给予厚望。总的来说，所有议员都有一个任务——每天站在最前线，做出决定并对人民负责。需要建立有效的公民«反馈»机制，才能有效维护公民利益，帮助解决国家急需解决的问题。- 总统说。

托卡耶夫总统在讲话中指出，哈萨克斯坦当前的主要优先事项仍然是提高公民的生活质量、形成新的国家素质和加强哈萨克斯坦这个拥有数百年历史的国家的主权地位。

基于此，托卡耶夫总统对第八届议会提出了八个主要的工作优先方向的意见。

这八项建议分别是：1. 我们需要刺激商业活动；2.充分发挥哈萨克斯坦的生产潜力；3. 对基础设施发展情况予以重新梳理；4.着重关注粮食安全问题；5.不断提高人力资本质量；6.优先对被视为社会弱势群体的公民类别提供支持；7. 进一步加强人权保障体系；8.提高公共行政的效率和战略规划的质量。

在随后的讲话中，托卡耶夫总统指出，近年来，世界经历了前所未有的地缘政治、经济和技术变革。这些变化导致过去制定的一些战略文件已经失去了意义，特别是《哈萨克斯坦2050年发展战略》需要根据变化做出全面修订。

总统强调，考虑到全球趋势，通过对战略文件的修订，哈国将确定国家发展的长期愿景和主要优先事项。

托卡耶夫总统表示，一系列的政治体制改革赋予了，议会议员们更多的权力，使议会真正的成为了哈萨克斯坦政治活动的中心。他强调，所有议员必须始终牢记，人民利益高于一切。民粹主义和私人利益，不能也不被允许在议会活动中盛行。他希望马吉利斯与马斯利哈特之间能够始终保持密切的互动，确保国家政策执行的一致性。

总统表示，赢得选举的政党有权向国家元首提出总理候选人的提名。这是«强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府»模式的正确体现。他同时支持各个政党的代表参与到地区执政当中，通过选举成为各个地区政府的负责人。

总统强调，建立一个公开透明的、负责任的政府，意味着部长们光有专业知识是不够的。他们将必须能够在议会面前胜任和称职地阐述自己的立场，清楚而明确地向社会传达他们的想法。同时，公开的对政府工作中的错误提出批评，帮助纠正和消除错误的做法也是必须的，这一切都是为了人民的利益。

他表示，议会和政府会议在互联网上进行实时直播是一个很好的传统，应该坚持下去，并扩大此类直播的范围，确保政务的公开透明。

公民将有更多机会看到他们选出的代表的行动，议会的讨论将真正覆盖全国。总的来说，这种形式将有助于形成新的公共政策标准，发展社会对话文化。

托卡耶夫总统在讲话的最后，对议员们今后的工作表达了重视。

- 成为议员并不意味着高于人民、获得了高高在上的地位，而是肩负着人民寄托的重担。你们是人民选出来的，人民的信任，就是你们的责任。我们肩负着巨大的责任。这是对我们国家过去和未来的责任。下一代将生活在何种状态将直接取决于我们做出的决定。- 他说。

托卡耶夫总统指出，无论秉持何种政治理念，所有的哈萨克斯坦人都有一个共同目标，那就是建设一个公正的哈萨克斯坦。

- 实现这个目标绝非一日之功，因此我们必须表现出勤奋、敬业、专业、知识、纪律和爱国主义等品质。民族和国家的利益必须高于一切。社会的发展需要多元化的意见。但是，当涉及到我们的国家主权地位时，我们必须表现出团结一致。我们共同的公民义务是为了哈萨克斯坦的繁荣而诚实和无私地工作。我们将永远忠于对祖国的神圣职责。- 托卡耶夫总统说。

总统最后祝新一届马吉利斯工作顺利，为哈萨克斯坦的繁荣昌盛做出贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】