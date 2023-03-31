第三次突厥国家组织能源部长会议在布达佩斯举行

哈通社/阿斯塔纳/3月31日--第三次突厥国家组织成员国能源部长会议30日在匈牙利布达佩斯举行。哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其、匈牙利、乌兹别克斯坦的能源部门代表以及突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥米拉利耶夫参加了会议。会议讨论了突厥国家组织成员国能源部门可持续发展的优先方向。

哈萨克斯坦能源部副部长阿斯哈特·哈森诺夫在会上表示，哈方正在积极发展与突厥国家组织的所有成员国和观察国的双边合作。他还介绍了哈方最近推出的新机制——改进版示范合同，并表示该机制为复杂项目（包括近海和陆上项目）提供优惠，旨在改善哈萨克斯坦矿产开发项目的投资环境。他邀请突厥国家组织成员国和观察员国积极参与哈萨克斯坦矿产开发项目。

在会议框架内，各方就突厥国家组织能源合作规划（2023-2027）及其行动路线图实施进展展开讨论。另外，各方还就制定实施突厥国家组织成员国和观察员国能源领域培训计划，以及创建旨在生产储存氢气和开发新运输技术的国际氢能联盟事宜交换了意见。

会议期间，哈萨克斯坦代表还与阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其和匈牙利的能源部门负责人进行了一系列的双边会谈。

【编译：阿遥】