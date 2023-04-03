副外长再次强调哈萨克斯坦在俄乌冲突中的立场

哈通社/阿斯塔纳/4月3日-- 哈萨克斯坦副外长罗曼·瓦西连科接受了德国之声（Deutsche Welle）媒体的采访，再次表明了哈萨克斯坦在俄乌关系问题上的立场。

副部长表示，考虑到哈俄两国的长期战略关系，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与弗拉基米尔·普京会举行不定期会谈，这种关系还会持续下去。

-哈萨克斯坦和俄罗斯是邻国，世界上最长的7500公里边界将我们联系在一起。 当前，有350万俄罗斯人居住在哈萨克斯坦，约有100万哈萨克族族裔是俄罗斯公民， 这是我们关系中的另一个因素。 此外，哈萨克斯坦和俄罗斯都是欧亚经济联盟的成员，俄罗斯是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，这就是为什么这种关系会继续下去的原因。-他说。

在这方面，他表示，哈萨克斯坦已经明确了对俄罗斯和乌克兰之间冲突的确切立场。 这一立场基于根据《联合国宪章》，尊重包括乌克兰在内的所有国家领土完整的需要。

-对于哈萨克斯坦来说，这不是发生在遥远方的冲突，是使有350万俄罗斯人和25万乌克兰裔居民的哈萨克斯坦感到悲痛的事件。-副外长说道。

据其介绍，哈萨克斯坦正在尽一切努力为制止流血事件和解决这一事件做出贡献。 这也是哈萨克斯坦总统一再指出，如果俄罗斯和乌克兰之间需和平调节，哈萨克斯坦随时愿意伸出援助之手声明的原因。

-因此，我们将保持基于国家利益的目前的立场。-他说。

【编译：阿依波塔】