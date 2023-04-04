能源部将采取多项措施确保国内能源供应通畅

哈通社/阿斯塔纳/4月4日 – 政府总理阿里汗·斯马伊洛夫4日主持召开了政府例行工作会议，会上，能源部代理部长波拉特·阿克硕拉科夫就能源部如何落实国家元首此前下达的各项任务的情况进行了汇报。

据代理部长介绍，在满足国内市场对天然气的需求方面，受国内经济增长的影响，当下国内市场对天然气的使用需求明显增加。具体而言，较2020年增长了20亿立方。

阿克硕拉科夫表示，为进一步确保国民经济生产活动期间的天然气稳定供应，将通过法案修订案方式，继续激励天然气生产。同时，还将继续开展相关工作，保障卡沙甘、卡拉恰甘纳克矿区新建天然气加工厂的投产。

能源部预期，至2025年国内天然气产量将有大幅度的提升。

同时，能源部还计划在2023年上半年，完成制定商用燃气能效和合理消费计划，并实行燃气差别化收费机制，鼓励除特殊社会救助人群外的家庭消费者谨慎消费。

阿克硕拉科夫表示，为进一步发展电力能源市场，从2023年7月1日起，计划转向以单一购电者和电力平衡市场机制为基础的电力市场新模式。

根据能源部的信息，目前正在对运营中的发电站进行现代化改造。预期至2027年将可以增加1 700 兆瓦的电力。此外，国家电网现代化，包括加强西部和南部地区的能源系统，以及将西部地区纳入统一电力系统的工作正在进行中。

【编译：木合塔尔·木拉提】