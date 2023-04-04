政府总理会见雪佛龙公司领导层代表

哈通社/阿斯塔纳/4月4日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫4日会见雪佛龙石油天然气公司执行副总裁奈杰尔·赫恩和雪佛龙国际勘探与生产公司总裁克莱·内夫。

会谈期间，与会人员就在未来扩大田吉兹油田、增加里海管道联盟道系统的运力、就业措施，以及卡沙甘油田的开发等问题进行了讨论。

政府总理谈到，今年是«田吉兹雪佛龙»合资企业成立的30周年。

-田吉兹项目是自1993年以来在实施的最成功的项目之一。这些年来，«田吉兹雪佛龙»为国家经济的发展做出了巨大贡献，哈萨克斯坦政府有意继续开展这一有效合作。-总理说。

雪佛龙公司代表确认，他们有意在现有和未来的合作方向上加强与哈萨克斯坦的战略伙伴关系。

-成为共和国的首批主要投资者之一对我们来说是莫大的荣幸。 在过去的 30 年里，我们与合作伙伴建立了业务合作关系。 为了不断提高生产力，我们将技术专长、技术解决方案和投资带到了哈萨克斯坦。 在此期间，包括向员工支付的工资、采购当地商品和服务、缴纳税款等，«田吉兹雪佛龙»向哈萨克斯坦企业支付了1760亿美元的财政款项。 我们为当地员工的培训和专业成长做出了贡献，提高了他们的潜力和能力。 如今，哈萨克斯坦员工持有田吉兹雪佛兰公司90% 以上的职位。-奈杰尔·赫恩说。

【编译：阿依波塔】