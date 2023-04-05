总统：需从根本上打击一切形式的腐败

哈通社/阿斯塔纳/4月5日 – 据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统5日主持召开视频连线会议，同哈萨克斯坦共和国反腐败行动署领导层人员举行了会晤。

会上，总统向反腐败行动署人员介绍了新任命的署长阿斯哈特·朱玛哈利。

托卡耶夫总统高度评价了前任署长沃勒扎斯·别克帖诺夫的工作，预祝他在新的工作岗位上取得新的成就。

会上，托卡耶夫总统向反腐败行动署新领导层交付了未来阶段的一系列新的任务。

总统指出，反腐败行动署必须妥善、及时和完整的落实哈萨克斯坦2022-2026年反腐败政策概念中规定的所有方针和措施。

托卡耶夫强调，针对高级官员，尤其是直接涉及民生的领域中存在的腐败问题的打击和预防力度必须得到加强，相关工作需持续开展。

他还表示，反腐败工作当中，需高度重视对导致和引诱腐败现象发生的相关因素的研究和消除。同时，在工作中，对宣传引导和解释工作，也要予以关注。

托卡耶夫总统表示，反腐败行动署的调查工作为国家追回了总值达1080亿坚戈的资产，这是一个非常好的成绩。但这也是一个糟糕的纪录，证明过去的阶段，哈萨克斯坦的腐败问题是多么严重。

托卡耶夫总统同时还强调称，从根本上打击一切形式的腐败是我们国家进一步发展的优先事项。

他表示，长期以来，国家机构当中存在的行贿受贿、任人唯亲等罪恶行为，不断地削弱公民对政府的新任，使正义与公正蒙尘。

托卡耶夫总统表示，坚定不移的打击腐败并将其彻底根除是他总统竞选时的重要承诺之一。他强调，反腐败行动署在这项工作中必须发挥决定性的作用。

总统表示，自2019年成立以来，反腐败行动署取得了良好的工作成效，廉政建设和反腐监督机制的建立工作，也获得了有效的和积极的发展。公众能够看到这些工作的成绩。

【编译：木合塔尔·木拉提】