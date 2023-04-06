哈萨克斯坦天文台第一个观测到最近一起伽玛射线暴现象

哈通社/阿斯塔纳/4月6日--纳扎尔巴耶夫大学阿斯-图尔艮天体物理天文台望远镜在今年3月28日晚进行了一次独特和创新的观测，目标是一种被称为伽玛射线暴的宇宙事件。

伽玛射线暴是宇宙中最明亮的电磁事件之一，尽管国际科学界进行了数十年的努力，但它们的确切性质和参数仍然不清楚。

哈萨克斯坦天体物理学家在世界上率先记录了此次伽马射线暴，并获得了最早的41秒至30分钟的数据。美国国家航空航天局（NASA）在轨望远镜在哈萨克斯坦观测台之后的110秒开始观察到这一奇特的光学现象，NASA在其报告中确认，是哈萨克斯坦望远镜首次观测到了这次能量爆发。仅有国内天文物理学家拥有从41秒到110秒独特的数据。据了解，下一个地面望远镜，也是进行观测的14个天文台之一，在我国天文台之后的第30分钟才开始跟踪伽马射线爆发。

诺贝尔奖得主乔治·斯穆特日前祝贺阿斯-图尔艮天文台取得的成就，并称这是观测科学向前迈出的一大步。他表示，必须认识到，这不仅取决于制造和安装自动化望远镜和仪器系统的远见、资金和工作，还取决于团队的高度专业精神。

【编译：阿遥】