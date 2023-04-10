哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统举行小范围会晤

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府与应邀对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫举行了小范围会晤。

-去年八月，我访问了巴库，该访富有成果，为两国关系注入了新动力。如今，需要对两国元首向政府下达的指示的执行情况进行讨论。阿塞拜疆和哈萨克斯坦是兄弟友好国家。 我们正在尽一切努力发展两国在贸易、经济和投资领域的全面合作，以及双边和国际组织框架下的政治关系。 我们希望开展大规模工作，与在高加索地区发挥主导作用的阿塞拜疆发展经济关系与合作。 我们之间没有任何问题，唯有朝这个方向前进的意愿。-托卡耶夫总统说。

总统表示，对于哈萨克斯坦来说，阿塞拜疆不仅仅是可靠和重要的合作伙伴，更是兄弟般亲密国家。

-凭借数十年来的了牢固友谊和相互支持，我们本着战略伙伴和联盟的精神，形成了有效的国家间合作。 两国之间已经建立了积极和可靠的政治对话，并且在政府层面和多边领域开展着有效合作。-他说。

托卡耶夫总统指出，两国之间已经形成了实质性的合同和法律框架，即已经签署了 90 多份文件。

-去年，我们签署了关于加强战略性相互关系和深化联盟合作的宣言，以及至2026年的发展合作综合规划。 今天两国也将签一系列重要文件。-总统说。

他还指出，哈萨克斯坦和阿塞拜疆之间的贸易额可达10亿美元。

-在您的访问框架下，我们将批准成立高级国家间委员会，这无疑将为两国关系注入新动力。我还想满意地指出两国在经贸合作方面取得的重大进展。双边贸易额增长了 40%，达到了 5 亿美元。相信我们可以进一步发展经济潜力，把这个指标提高到10亿美元。-托卡耶夫总统说。

国家元首还谈到了两国间日渐深化的文化和人道主义领域合作。

-哈萨克斯坦的12万名阿塞拜疆族公民是这一合作的主要连接纽带。其中一部分人将参与今日盖达尔·阿利耶夫街命名揭牌仪式。-总统说。

最后，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫就托卡耶夫总统的邀请表示了感谢，并谈到了感受到的热情。

-尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，首先真诚的感谢您的邀请和热情接待。我谨代表全体阿塞拜疆人民和我本人，感谢您对盖达尔·阿利耶夫的尊重。我们一直都能感受到哈萨克斯坦人民对我们国家的热情，相信对阿塞拜疆进行正式访问期间，您也感受到了这一温暖。 我们频繁的正式访问能够反映我们关系的性质，以及保持联系的必要性。 正如您所说，我们两国之间对彼此的兄弟情谊是真实的， 这是发展双边合作的良好基础。 两国在社会的各个领域建立了合作，在目前的情况下，经贸和投资项目，以及与运输物流基础设施相关的项目属于优先方向。-阿塞拜疆总统说道。

根据早前报道，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫10日抵达阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府迎接对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。

【编译：阿依波塔】