探索宇宙：学会掌握无尽可能性

哈通社/阿斯塔纳/4月13日--1961年4月12日，人类首次踏入太空。如今，全世界都共同庆祝尤里·加加林飞入太空的这一历史性日子。 在这一特别的日子里，哈萨克国际通讯社对隶属于哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部的航天委员会主席包别克·奥拉尔玛甘别托夫进行了一次专访。

-包别克·杰特科尔艮吾勒，总的来说，哈萨克斯坦太空基础设施的状况如何，我们是否拥有航天工业？

-我国的航天事业根据相互关联、相互依存，并且系统性发展的5个方向开展。正是这种复杂的过程和全方位的稳定发展，能够让我们谈及我国的航天工业。

第一、空间科学研究：基础和应用

这是天体物理研究所和电离层研究所所进行的基础研究。包括对远近空间、日地联系的研究，在其框架下对宇宙中独特的空间物体进行监测、解决对大型天文系统建模任务、建立诊断和预报近地空间状态的系统。

我们的研究机构还进行应用研究，例如卫星技术的研发、仪器开发和发展近地空间监测系统等。

第二、空间技术的制造，即制造航天器。 我们有基本的基础设施，位于阿斯塔纳市的国家航天中心航天器组装试验综合体于2023年3月30日投入使用。 该综合体专为设计、制造、组装和测试重量从 100 公斤到 6 吨的卫星而设计。

航天器组装试验综合体拥有5个生产基地、6个试验基地、3个实验室。 该综合体的工作，包括专家的能力，已获得空中客车（Airbus）国际合作伙伴的认证， 这将在未来拿到国际订单提供机会。

-哈萨克斯坦航天领域的专家是否能够自如使用这个独特的太空综合体？

-我们完全有能力运营这样的高科技综合体。 我们的工程师通过在欧洲领先生产基地与英国和法国工程一并工作提高了他们的能力。我们的工程师领导的联合团队实施了KazSTSat空间系统创建项目，其框架下研发了5项新技术。 KazSTSat于 2018 年 12 月 3 日发射，目前为止已成功使用 4 年多，预计至少还能再运行7年。

如今可以说，我们能够100%实现航天器组装测试中心卫星的组装和测试工作，50%的程度上完成遥感卫星设计，10%的程度上完成通信卫星的设计。

第三、发射试服务。哈萨克斯坦拥有世界第一个和最大的航天发射场，是俄罗斯联邦租凭至2050年的拜科努尔航天发射基地。

第四、使用太空飞行器和地面控制综合体。 我们正在谈论由 5 个航天器组成的哈萨克斯坦三个卫星系统的运行。 分别是：Kazsat-2、Kazsat-3 通信和广播卫星、地面控制综合体 - Akkol和Kokterek空间通信中心。

哈萨克斯坦太空旅行国有公司负责保障两颗地球遥感卫星正常运行，分别是KazEOSat-1和KazsEOSat-2。而Ghalam有限公司正式运营KazSTSat技术卫星。所有这些空间设备都是在哈萨克斯坦工程师参与下制造的。

第五，提供空间技术服务。

-现代空间技术对经济发展的重要意义主要体现在其所提供的服务方面。您对此有何看法？

-举例来说，我们的KazSat-2号和KazSat-3号通信卫星已能够满足国内100%的通信和电视广播服务需求。这不仅为国家经济做出了重大贡献，而且保障了国家的信息独立。国家太空通讯中心首要任务之一是为地面通讯网络无法覆盖的偏远乡村提供互联网服务。去年，这一项目已在10个村庄得到实施。今年，哈萨克斯坦各地区还有176个村庄需要接入互联网，我们将会继续努力推进这个项目。

此外，我国的地球遥感卫星能够进行空间摄影，让我们能够更加真实地观测到各种自然和人为变化。哈萨克斯坦太空旅行公司已为多个政府业务部门创建了大约40个地理位置服务，并且这些服务正处于运行状态。

这些技术得到广泛应用，正在以进化的方式促进我国发展。例如，在第一阶段仅能呈现空间图像；而在第二阶段，开始提供对空间图像的分析和判读。而第三阶段，也就是现阶段，门户网站正在实现提供公共服务之前连接到政府机构的业务流程系统。面向矿产资源开采者的www.minerals.gov.kz平台，是一个很好的例子。用户可在这个平台上申领固体矿物勘探开采许可。通过完全实现数据数字化并将其与政府机构业务流程系统相链接，这些措施可以在其他领域得到广泛应用。

再举个例子，JerInSpectr平台可以利用地球遥感数据来监测土地利用情况。这意味着您不必亲自前往现场考察，而是可以通过这个平台获得土地利用的动态信息。

还有一件事需要补充，我们的科研项目正在实现商业化，其中包括哈萨克斯坦国家航天局直属企业开发的信息和空间技术系统。该系统在灾害和地震时能够提供紧急呼叫服务。此外，重型卡车上带有电子封印的导航系统也是一个很好的例子，尽管该项目仍在开发中。总之，空间技术有足够能力为国家经济建设做出巨大贡献。

-在您看来，什么样的人能够在太空领域工作呢？

-哈萨克斯坦航天局有许多年轻的科研人才，他们致力于改进卫星管理、开发空间技术并将其广泛应用于经济各领域的复杂任务。航天工业是以人及其能力为基础的极具关联性的生态系统。哈萨克斯坦航空人随时准备着进行技术创新并不断积累更新知识和经验以解决各种难题。

-您是否有梦想成为一名宇航员呢？

-我梦想成为一名结构设计工程师。幸运的是，我的梦想已经实现了。作为航天委员会负责人，我的主要任务之一是维护和扩大我们的航天器群，包括地球遥感卫星、通讯广播卫星等。我们将在国内专家的参与下，利用本土技术来实现这个目标，并拓展空间技术服务领域。

今天（4月12日）是宇航日，这是相信人类无所不能的人的节日。我要向所有在国内外航天领域工作的同事、科学家和工程师表示祝贺，也要祝贺我们的骄傲——宇航员托赫塔尔·阿吾巴克罗夫、塔勒哈特•穆萨巴耶夫和阿伊登•阿伊姆别托夫节日快乐。祝愿我们的航空人为人类和平利用太空作出新的更大贡献。