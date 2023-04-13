降低哈萨克斯坦与邻国油价差异，政府发布最高零售价格规定

哈通社/阿斯塔纳/3月13日---据哈萨克斯坦能源部消息，该部部长签发的关于确定受国家价格管制的石油产品最高零售价格的命令已于12日正式生效。

其中规定了以下最高价格：

A-92和A-93汽油最高价格为205坚戈/升；

柴油最高价格为295坚戈/升。

这一新的零售油价调整措施是出于降低哈萨克斯坦油价与邻国之间的价格差异，减少石油产品流出，以满足国内市场的需求之目的。

值得一提的是，哈萨克斯坦油价自2021年秋季以来一直未有变更。

此外，在春耕结束之前，农业用柴油价格不会发生变化。考虑到运营商的成本，农用柴油全国平均价格定为每升204坚戈，比市场价便宜31%。

为支持春季耕作，政府已向各地分配勒41.9万吨低价柴油，比去年多出1.9万吨。春耕用柴油采用优先发货，已运输至各地农民手中。

同时，此前制定的差异化柴油价格保持不变。例如，哈萨克斯坦公民可凭驾照以每升295坚戈的价格每天购买100升柴油。对于货车、特种车辆和公交车等专业车辆，哈萨克斯坦公民可凭交通工具注册登记证书每天以相同价格购买300升柴油。对于其他人员，以及超过以上限制的柴油购买者，价格为每升450坚戈。

【编译：阿遥】