托卡耶夫总统祝贺哈国摔跤运动员在亚洲大赛取得优异成绩

哈通社/阿斯塔纳/4月15日 – 总统对在阿斯塔纳举行的第36届亚洲摔跤锦标赛期间获得优异成绩的哈萨克斯坦男女摔跤运动员们致以祝贺。

据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫祝贺哈萨克斯坦摔跤运动员在阿斯塔纳举行的第36届亚洲摔跤锦标赛期间，于希腊罗马式摔跤、自由式摔跤和女子摔跤项目中取得的佳绩。

托卡耶夫总统在贺信中写道：

- 诸位从高规格的大赛中脱颖而出，为国家赢得了荣誉。在摔跤台上，你们展现出了为胜利而奋斗的精神气质，提振了支持者们的意志，献上了精彩的比赛。这些成就，是长期坚持和努力训练的结果。你们的成绩，将成为热爱体育的青年人群的榜样，鼓舞他们向更高峰攀登。国家为发展摔跤运动创造了一切条件。摔跤运动员们在世界大赛上的显著成就，就是这一切的明证。

总统祝愿运动员们在今后的其他大赛中取得更加显眼的成就，并表示相信他们会令国家自豪。

值得一提的是，在第36届亚洲摔跤锦标赛上，哈萨克斯坦共取得如下成就：

自由式摔跤4金2银1铜，居团体第一位；女子摔跤2金3铜；希腊罗马式摔跤1金2银5铜。

【编译：木合塔尔·木拉提】