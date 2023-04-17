总统接见阿拉木图市市长

哈通社/阿斯塔纳/4月17日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日接见阿拉木图市市长叶尔波拉特•多萨耶夫。

会谈期间，市长就阿拉木图市今年第一季度的社会经济发展情况做出了汇报。

报告期内，阿拉木图市的商业活动短期经济指标加速至 23.9%。

同时，商务活动指数增至57.9%，居全国各地区之首。

叶尔波拉特•多萨耶夫还谈到了经济的进一步多样化措施。

今年，该市计划拨款430亿坚戈对3000个中小企业项目提供支持。

此外，还额外分配了 40 亿坚戈用于保理协议的融资， 开办了5个小型工业园区，以确保制造业的发展。

市长向总统讲述了，在阿拉木图市至2025年发展计划和至2030年的中期展望框架下，形成阿拉木图市交通系统工作。

今年，该市还将重点完成总统的任务，减少公共交通对环境的有害影响。

多萨耶夫还谈到了提高道路基础设施现代化质量计划。

除此之外，市长还着重谈到了总统关于分权下的的工作指示的执行情况。

最后，托卡耶夫总统下达了采取措施吸引投资、 稳定具有社会重要意义民生食品价格工作指示。

【编译：阿依波塔】