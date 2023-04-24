哈国家油气公司与中石化探讨地质领域合作

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 -- 据kapital.kz消息，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGaz，以下简称国家油气公司）董事会主席马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫日前与中石化国际能源投资有限公司副总经理赵宣举行了会谈。双方讨论了哈萨克斯坦地下资源地质研究和地质勘探领域合作的协议草案。

即将签署的文件涵盖了地质研究领域的项目、有前景的勘探项目以及对哈萨克斯坦境内研究较少的沉积盆地项目。

两家公司计划交流在地质勘探领域的经验，确定了部分实际合作领域，例如对有前景的地区进行地质和和可行性评估、勘探过程的新技术和数字化、互访研究机构、数据中心、流体和岩心分析实验室以及生产设施。

通过研究中国石化——世界领先的石油和天然气公司之一的丰富经验，哈国家油气公司的专家将能够提高他们在地质勘探新技术和方法方面的能力，并随后将其应用于实施该公司的项目。

会议还讨论了中国合作伙伴参与Urikhtau项目以及建设阿克托别州Alibekmola和Kozhasai凝析油气田天然气处理厂的前景。这些油田的开发由Kazakhoil Aktobe进行，参与方是哈国家油气公司和里海投资资源有限公司（中石化）。