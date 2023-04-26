哈萨克斯坦第一副外长访问纽约 与联合国领导人举行多伦会晤

哈通社/阿斯塔纳/4月26日 – 在对美国纽约进行的工作访问框架下，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫主席了联合国安全理事会中东问题公开辩论会并发表了演讲。

根据外交部发布的消息，海拉特·奥玛洛夫还同联合国机构负责人举行了一系列会晤。

在联合国安理会辩论会上发言时，奥玛洛夫呼吁，应停止所有会阻碍旨在促进基于以色列和巴勒斯坦之间遵循两国模式的和平解决方案的行为。考虑到以色列和巴勒斯坦同为亚洲相互协作与信任措施会议的成员国，他建议双方为拉近各自立场而选择善用亚信平台的潜力。

在与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯举行的会晤期间，秘书长对哈萨克斯坦在区域中的领袖地位，以及托卡耶夫总统在非常复杂的国际形势背景下成功实施的大规模政治和社会改革予以了高度评价。

会谈中，双方就共同关注的国际热点问题，以及进一步加强哈萨克斯坦与联合国合作的前景交换了意见。

此外，第一副外长与联合国秘书长就在阿拉木图建立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的倡议进行了详细的讨论。

在与负责法律事务的联合国副秘书长米格尔·德·塞尔帕举行的会晤中，双方就在阿拉木图建立联合国可持续发展目标区域中心以及批准某些联合国公约的法律问题等进行了讨论。

在与负责维和事务的联合国副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦举行的会晤期间，拉克鲁瓦对哈萨克斯坦支持联合国在维和团队中增加女性人员的政策表示感谢。他还高度评价了哈萨克斯坦国防部在KAZCENT维和教学中心开展多国维和人员培训的工作。奥玛洛夫则向副秘书长重申，哈萨克斯坦打算继续积极参与联合国维和行动并为国际安全做出贡献。

哈萨克斯坦外交部指出，第一副外长的此次访问富有成效，提供了与联合国领导人就共同关心的问题交换意见的机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】