突厥国家议会大会通过安卡拉宣言

哈通社/阿斯塔纳/4月28日-- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫28日出席在土耳其首都安卡拉召开的突厥国家议会大会（TurkPA）第十二届全体会议。

会议的主题是«公正世界的议会外交：能源、移民、食品»。

首先，组织成员国哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和土耳其议会领导人出席突厥国家议会大会会议。

马吉利斯议长叶尔兰·霍沙诺夫向土耳其方就热情接待和高水平组织此次会议表示了感谢。

今年是突厥国家议会大会成立的15周年。 在此期间，大会完成了一系列工作，并证明该大会是一个具有巨大潜力的组织。

会议期间，与会人员讨论了一系列旨在进一步促进大会工作的组织问题。

会议框架下，突厥国家议会大会的轮值主席国职务由吉尔吉斯斯坦议会主席郑重地移交给了土耳其议会议长。

之后，突厥国家议会大会成员国议会领导人出席突厥国家议会大会（TurkPA）第十二届全体会议。

土库曼斯坦议会议长和拥有观察过地位的匈牙利议会代表出席会议，乌兹别克斯坦议会代表通过线上形式参加会议。

会议框架下，与会人员讨论了关系到突厥世界未来的重要问题。

哈萨克斯坦马吉利斯议长表示，通过互信友好合作，突厥人民团结不断加强，国际声誉不断提升。

-我们的元首为突厥世界的发展做出了无限贡献。 一个半月前，突厥国家组织首脑特别峰会在

安卡拉举行，其框架下，我们的领导人作出了旨在进一步加强兄弟国家之间合作的重要决定。 因此，我们也应够通过议会间的行动跟上领导人的步伐。-他说。

会议就议程上的能源、移民和粮食等议题进行了详细讨论，这成为了突厥各国急需解决的问题。霍沙诺夫强调了加强突厥国家的能源和粮食安全问题。 他表示，也有必要加强移民领域的合作。在这方面，他提议组织一次国际科学实践研讨会，以全面讨论这一问题。他还表示，哈萨克斯坦作为突厥世界的先祖之地，支持进一步发展突厥一体化。

-今年10月，突厥国家组织第十次峰会将在突厥世界的黄金摇篮——神圣的突厥斯坦举行，哈萨克斯坦将接任主席国职务。 在这方面，我们需要与所有突厥协会共同通过一项行动计划，以实施«土耳其世界的未来 - 2040»计划。 作为议会大会，我们必须监督其实施。-霍沙诺夫说。

最后，与会人员通过了安卡拉宣言。

突厥国家议会大会第十三届大会将于2024年在阿塞拜疆举行。

值得一提的是，«突厥世界的未来 - 2040»是一项计划，有助于加强突厥语民族之间的关系。文件规定了突厥语国家旨在加强贸易、过境、能源、绿色经济、旅游、投资、中小企业等领域合作的长期目标。

【编译：阿依波塔】