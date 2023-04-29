政府总理会见美国驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/4月29日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫29日与美国驻哈大使丹尼尔·罗森布鲁姆会晤，双方就双边合作的热点问题进行了讨论。

据政府官网表示，哈萨克斯坦视美国为双边和多边形式的战略伙伴，目前有900多家哈美合资企业在哈萨克斯坦成功运营。

-同过去一样，哈萨克斯坦愿意在更广泛的互动议程中进一步深化和加强与美国的互利合作。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

去年，两国贸易额增长近40%，达31亿美元。

同时，哈萨克斯坦认为进一步增加双边贸易的潜力巨大，并准备增加90个商品的出口额达8亿美元。

美国是哈萨克斯坦外商直接投资主要来源国之一，去年来自美国的直接投资几乎翻了一番，超过了51亿美元，相当于疫情前创纪录水平。

丹尼尔·罗森布鲁姆则强调，基于共同利益进一步发展哈美关系的潜力巨大。他表示，美国企业有意扩大他们在哈萨克斯坦各个领域的经营活动，包括采矿冶金、农业、医疗保健、信息和通信、绿色技术和运输业。

他同时表示，约有20家美国公司正计划组建贸易代表团，于今年夏天对哈萨克斯坦进行访问。

会议结束时，双方确认愿意在所有互利合作领域保持积极接触。

【编译：阿遥】