托卡耶夫总统接见两位国际象棋特级大师

哈通社/阿斯塔纳/5月2日 – 国家元首接见两位国际象棋特级大师。

据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统5月2日在总统府接见了此前在阿斯塔纳举行的2023年国际棋联世界冠军赛中交锋的两位国际象棋特级大师——俄罗斯棋手扬·涅波姆尼亚希和中国棋手丁立人。

国际象棋联合会 (FIDE) 主席阿尔卡季·德沃尔科维奇也与两位国际象棋特级大师一起接受了总统的接见。

国家元首向几位来宾表示了欢迎，并对国际棋联在阿斯塔纳高水平的组织举办了其最负盛名的世界冠军赛予以了高度评价。

- 我首先要祝贺丁立人先生在顽强拼搏中夺得世界冠军头衔，同时也对杨·涅波姆尼亚希大师的精湛棋艺表示敬意。此次大赛，吸引了全球国际象棋界的注意力。国际象棋爱好者密切关注这场交锋。我认为比赛很成功。- 总统说。

国家元首还指出，哈萨克斯坦对发展国际象棋运动一项非常重视。

- 当下在哈萨克斯坦，有20多万人从事国际象棋运动。在哈萨克斯坦共和国国际象棋联合会和国际棋联的协助下，这个数字未来至少还将增加两倍。国际象棋在我国会得到很好的发展。- 托卡耶夫总统说。

会谈最后，托卡耶夫总统祝愿两位棋手在未来继续登上更高的棋术高峰。

他还表示，加强与国际棋联的合作非常重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】