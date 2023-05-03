中国和土耳其企业计划在哈投资农产品加工项目

哈通社/阿斯塔纳/5月3日 - 根据哈萨克斯坦农业部新闻处的消息，两家外国企业将在我国启动农产品加工项目。

5月2日，哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫会分别见了两位外国投资者。其中，中国万林集团计划在江布尔州建立一家脱水蔬菜生产厂。万林集团董事长李言涛表示，该项目将在未来5年内分三个阶段实施，总投资额达3000万美元。

值得一提的是，万林集团在中国已经拥有两个大型脱水蔬菜生产基地，产品出口至美国和欧洲，并与雀巢、联合利华、嘉里等跨国公司合作。

此外，土耳其Arbel公司将于5月中旬在库斯塔奈州开设一家豆类加工厂。据该公司董事长胡塞因·阿斯兰介绍，新工厂将提供约70个就业岗位，年加工能力预计达17万吨豌豆、红扁豆、绿扁豆、鹰嘴豆和杜伦麦，一期项目投资总额将达850万美元。目前，技术设备正在安装，并正在获得相关许可证。

叶尔波尔·卡拉舒科夫总结说，作为全球高端谷物生产国之一，哈萨克斯坦有望在这个领域继续取得成功。重要的是，这些投资项目不占用哈萨克斯坦农业用地，将与当地农民合作实施。

【编译：阿遥】