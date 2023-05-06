哈国政府总理会见乌兹别克斯坦总统

哈通社/阿斯塔纳/5月6日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫5月5日在塔什干会见了乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫。

会谈中，阿里汗·斯马伊洛夫向沙夫卡特·米尔济约耶夫转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的热情问候。

哈萨克斯坦政府总理强调指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的双边关系，是基于互信和相互理解的战略伙伴关系的最佳范式。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，在高层级之间达成的相互协议和共识的落实情况，一直是两国政府最为关注的事务。

政府总理向乌兹别克斯坦总统介绍了两国政府间合作委员会第20次会议的成功。他表示，两国政府在会上详细讨论了工业、农业、能源、生态、过境和运输等领域的互动问题。根据双方共同达成的协议，两国将继续努力扩大相互贸易商品范围，开展新的投资合作项目。

为了进一步推动两国之间有效的工业合作，此次会议还着重强调了在哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边境建设«中亚»国际工业合作中心的重要性。

根据会晤结果，哈乌双方军愿意继续积极努力，不断发展国家间合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】