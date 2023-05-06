中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:00, 06 五月 2023 | GMT +6

    哈国政府总理会见乌兹别克斯坦总统

    None
    哈通社/阿斯塔纳/5月6日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫5月5日在塔什干会见了乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫。

    会谈中，阿里汗·斯马伊洛夫向沙夫卡特·米尔济约耶夫转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的热情问候。

    哈萨克斯坦政府总理强调指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦之间的双边关系，是基于互信和相互理解的战略伙伴关系的最佳范式。

    阿里汗·斯马伊洛夫表示，在高层级之间达成的相互协议和共识的落实情况，一直是两国政府最为关注的事务。

    政府总理向乌兹别克斯坦总统介绍了两国政府间合作委员会第20次会议的成功。他表示，两国政府在会上详细讨论了工业、农业、能源、生态、过境和运输等领域的互动问题。根据双方共同达成的协议，两国将继续努力扩大相互贸易商品范围，开展新的投资合作项目。

    为了进一步推动两国之间有效的工业合作，此次会议还着重强调了在哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边境建设«中亚»国际工业合作中心的重要性。

    根据会晤结果，哈乌双方军愿意继续积极努力，不断发展国家间合作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 外交 乌兹别克斯坦 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!