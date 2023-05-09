托卡耶夫总统向全国人民致以胜利日祝贺

哈通社/阿斯塔纳/5月9日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全体哈萨克斯坦人民就胜利日的到来表示祝贺。

总统府官网发布了总统的贺词，全文如下：

尊敬的同胞们！

我诚挚的向你们致以胜利日的节日祝贺！这一天，是我们国家历史上占有特殊地位的节日。为了和平与自由而奋斗的先烈所具有的牺牲精神、坚毅勇气，在这一天会让我们更加深刻地感受到。

在残酷的战争年代，我们的同胞们展现出了无可比拟的坚韧与英雄主义。在奔赴前线的我国同胞当中，有一半的人为了后人的未来付出了自己的生命。后勤人员同样为胜利付出了巨大的贡献。国难当头之际，我们的人民用实际的行动向世界展示了其牢不可破的团结。

向战场上牺牲的烈士英灵致以敬意，向功勋老兵们表达出合适的尊重，这是我们后辈的责任。我们能有当下的和平生活，归功于我们的胜利先辈。他们不灭的精神，是后人们永恒的榜样。奔赴战场的先烈们用生命去捍卫的自由、公正与公平价值观，也是建设公正的哈萨克斯坦的基石之一。

祝愿所有人身体健康、家庭幸福！愿我们的功勋军人们平安！胜利日快乐！

【编译：木合塔尔·木拉提】