农业部长会见中粮和中信集团高管，强调加深哈中两国商界联系

哈通社/阿斯塔纳/5月12日--据农业部新闻处消息，哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫11日在北京会见中粮集团和中信集团高管时表示，哈萨克斯坦计划将对华粮食出口增加至100万吨/年。他还谈到了哈中在农工综合体领域合作的广泛前景，以及加深两国商界之间直接联系的重要性。

为确保出口的质量和数量，他建议中粮和中信集团通过在哈萨克斯坦拥有大量粮食储备的国内公司供应粮食，并表示如出现物流方面的问题，哈萨克斯坦农业部门将提供协助解决。此外，阿拉山口和霍尔果斯有货运终端每天可接收1万吨粮食货物。

在与中国肉类协会负责任的会谈中，叶尔波勒·卡拉舒科夫表示，哈萨克斯坦企业期望尽早恢复对华冷冻牛肉、羊肉和猪肉的出口，并表示哈萨克斯坦国内供应商已做好准备扩大冷鲜肉和鱼类产品、家禽、鸡蛋等产品的供应规模。

他还与对话者讨论了对哈国内肉类加工厂家进行认证以允许其向中国出口肉类产品的可能性，目前只有4家企业获得相关许可，还有13家哈国企业有能力进入该名单。

据悉，去年哈萨克斯坦生产了106万吨肉类，其中出口主要分布在乌兹别克斯坦、阿联酋和科威特。

同时，哈萨克斯坦还计划在突厥斯坦州建设一个日屠宰能力高达1500头牛的现代化肉类加工厂和一个副产品加工厂，并建立一个大型家畜交易平台。

【编译：阿遥】