托卡耶夫总统批准央行年度工作报告

哈通社/阿斯塔纳/5月16日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在总统府主持召开会议，听取了央行2022年工作报告。

哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹•皮尔玛托夫、总统办公厅第一副主任蒂姆尔·苏莱曼诺夫、政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃以及国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫参加了会议。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫听取了关于2022年货币信贷政策实施情况、金融稳定措施以及央行黄金外汇储备及国家基金资产状况的报告。

报告称，截至2022年底，美元化水平下降到31.6%，二级银行对经济活动的贷款增加了23.3%，达到22.8万亿坚戈，其中商业活动贷款增加了13.9%，达到9.6万亿坚戈。截至2023年1月1日，经济贷款总额增加了21.7%，达到28.9万亿坚戈。

央行数据显示，2022年国际储备总额增加了12亿美元，达到908亿美元，包括黄金外汇储备351亿美元和国家基金资产557亿美元。自2014年以来，统一养老储蓄基金养老金资产年度回报率为9.33%。

央行报告还指出，国际评级机构惠誉和标普将哈萨克斯坦主权信用评级确认为“BBB”，前景稳定。

国家元首指出，通货膨胀、宏观经济和能源结构的不稳定性仍然是影响经济的主要问题。

-多数国际组织预测全球经济增长将大幅放缓，据国际货币基金组织预测，全球经济增幅从2021年的6.2%降至3.4%，且物价上涨压力将继续增加。这些都将对我国经济发展产生影响，表明政府、央行和其他国家机关需要更加协调高效地展开工作。-哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

经过讨论，总统批准了央行年度工作报告。

【编译：阿遥】