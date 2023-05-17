哈副外长会见联合国副秘书长

哈通社/阿斯塔纳/5月17日--哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫于16日在阿斯塔纳会见了联合国副秘书长、联合国人口基金会执行主任纳塔利娅·卡内姆。

卡内姆指出，哈政府与联合国人口基金会在促进母婴健康、降低孕产妇死亡率、引进最佳围产期护理方法、分享发展青年健康中心最佳经验等方面进行了高效互动。奥玛洛夫表示，联合国人口基金会在抗击全球新冠大流行病方面做出了巨大努力，并在封锁期间为预防家庭暴力开展了大量积极的工作。

他还感谢联合国人口基金会国别团队在防止性别暴力、普及性和生殖健康知识以及实现性别平等方面所做出的出色工作。奥玛洛夫表示，哈萨克斯坦计划今年与联合国妇女署、联合国开发计划署和联合国人口基金会一起发起中亚打击性别暴力区域联盟，为政府和公民社会代表提供一个有效的平台，制定一个区域行动路线图以消除性别暴力。奥玛洛夫强调，哈萨克斯坦愿意继续扩大与联合国人口基金会的合作，包括在加强全球帮助阿富汗的整体努力方面。鉴于哈萨克斯坦不仅在国家层面，而且在区域层面积极努力实施可持续发展目标，这些努力在不久的将来应成为阿拉木图联合国中心实施最佳实践和经验的坚实基础。

【编译：阿遥】