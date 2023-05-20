热巴金娜首次闯入罗马大师赛决赛

哈通社/阿斯塔纳/5月20日--据Sports.kz报道，哈萨克斯坦头号种子、世界排名第六的叶列娜·热巴金娜在罗马大师赛半决赛中对阵拉脱维亚选手耶莲娜·奥斯塔彭科。

这项 WTA1000等级红土大师赛，23岁的热巴金娜在比赛中保持着火热的状态。开局时她两次成功破发，以4：1的领先优势，同时发出第五个ACE球，锁定了首盘胜利。在第二盘中，奥斯塔彭科展现出强大的反弹能力，首次回破以2：0开局。然而，当她以4：1领先时，比赛连续因为下雨而中断，打断了比赛的节奏，这成为了比赛的转折点。热巴金娜在再次上场时保持了稳定的发挥，连续破发并压制了对手，最终以直落两盘的比分晋级，这是她本赛季的第四场决赛。

之前，热巴金娜以7:6、6:1的比分击败了意大利选手贾斯明·保利尼，以4:3的比分击败了俄罗斯选手安娜·卡林斯卡娅，以6:3、6:3的比分击败了捷克选手玛尔凯塔·冯德劳绍娃，以2:6、7:6、2:2的比分击败了波兰选手伊加·斯维亚特克。

值得注意的是，今年罗马赛的奖金总额为3,572,618欧元。冠军将获得521,754欧元奖金，并获得1000个排名积分。

【编译：阿遥】