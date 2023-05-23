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《伟大草原》国际文学大赛号召全球哈萨克人作家参赛
哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -- 同胞基金会与哈萨克斯坦作家协会和赞助商法兰特出版社为继续出版由世界哈萨克族协会出版的《海外哈萨克人》丛书，宣布举办«伟大草原»国际比赛。本次比赛面向哈萨克族代表、作家、诗人、学者、评论家、记者等，研究哈萨克族和移民的历史，撰写世界哈萨克族的生活、传统、文学和文化、艺术。
比赛条件：
1. 该书以前没有在哈萨克斯坦出版过
2. 该书可以以合著的形式出版
3.选定的书集
4. 书籍可以用其他语言和字母书写。
主要要求如下：
- 作品必须以哈萨克文（西里尔字母）发送。
- 在国外出版的阿拉伯字母哈萨克文或拉丁字母哈萨克文的作品，如果被评委会确认为最佳作品，将以单独的作品集出版。
- 每件作品的印刷品数量为500份。
- 作者的副本为100份。
-参赛者必须提交姓名、居住国、联系电话和一张jpeg格式的照片。
- 作品的全文必须用Times New Roman，14号字体，以PDF格式提交。
提交作品后，作者保证拥有版权。应将作品通过电子邮件发送至 [email protected]。