加强物流连接，中哈携手打造区域合作新亮点

哈通社/阿斯塔纳/5月25日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前对中国进行正式访问期间，与中国国家主席就加强双边物流运输领域的合作议题进行了讨论。

目前，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部正在积极推进一系列重大项目，包括霍尔果斯国际边境合作中心、霍尔果斯-东门经济特区和哈中连云港物流合作基地等。此外，西安陆港哈萨克斯坦物流中心建设项目已于近期开工，该物流中心的设计容量为每年100万20万标准箱。

两国之间的货物进出口运量呈现积极的增长态势，引人关注。今年前3个月，哈萨克斯坦铁路过境货物运输量同比增长了27.5%。这意味着对物流服务的需求正在增加。

值得一提的是，多斯特克-莫因特铁路段复线工程已于去年开工建设。此外，巴克图-塔城铁路段第三个铁路口岸建设项目已立项。这一举措旨在满足中亚、外高加索、伊朗、土耳其、欧洲等国家在陆路货物运输方面的需求。为实施该项目，双方已签署了关于开设第三个铁路过境点的备忘录。

在促进跨里海国际运输线货运能力方面，值得一提的是，哈中两国政府签署了一份谅解备忘录，旨在深化发展跨里海国际运输线上中欧集装箱班列，以吸引更多的运输量。

【编译：阿遥】