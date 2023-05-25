托卡耶夫总统：欧亚经济联盟加强同中国的互利合作意义重大

哈通社/莫斯科/5月25日 – 主题为《多极世界中的欧亚一体化》的第二届欧亚经济论坛5月24日在俄罗斯首都莫斯科举行。

哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了论坛全体会议。

此次全体会议上的对话是以问答形式举行的。

会议主持人亚历山大·肖欣向哈萨克斯坦总统提出了这样一个问题：在欧亚经济联盟通过的至2025年战略当中，是否包含了基础设施互联、«南-北»和«东-西»交通走廊以及与第三国关系等有前景的方向？

在开始就这个问题发表观点前，托卡耶夫总统首先所有出席此次论坛的与会人士，以及邀请他出席会议并以高水平筹办这一活动的俄罗斯政府及总统弗拉基米尔·普京表达了感谢。

托卡耶夫总统强调指出，欧亚经济联盟在2020年通过了至2025年欧亚经济一体化发展的战略方向。

- 实际上，这是对这一领域正在实施中的各项工作所做出的一项评价。当然，目标和任务需要进行重新的考量。我相信，与会的人士以及我的同仁们都认可这份战略是非常重要和全面考虑后得出的文件。考虑到欧亚经济联盟所涵盖的地缘范围之广袤，发展基础设施互联将始终是一项高度优先的工作方向。在这方面，必须指出，我们从一开始就在两个层面开展着工作：第一-联盟内部，即联盟成员国之间的物流交通领域一体化方向；第二-国际层面，即落实物流交通领域的国际间问题，以及发展与第三国之间的合作。若考虑到国际货物运输流正在面临的急速变化，当下重中之重，是紧密的关注我们的周边动态，在整个区域范围内打造出一个品牌。在东方，有从战略上尝试将整个大陆囊括其中的大型倡议——«一带一路»项目。而北-南交通走廊的出现，则将经贸关系的需求提升了数倍。我们，实际上，正位于这些进程的正中央。在这些正在形成中的国际经济当中，我们自身能发挥什么样的作用，取决于我们自身。去年的各种事件，再次明确的证明，有必要将«南-北»运输走廊作为«新全球物流»的主要内容予以发展。这条运输线与跨里海交通线路呈现出相互交叉的经纬态势，因此这两个线路完全能够实现相互对接和系统性的互补发展。这不仅仅将有利于工业、交通和经济领域的发展，甚至可以从根本上改变欧亚大空间内的相互关系与合作。这方面我可不是在说空话，因为就在当下，物流交通已经成为了国际合作的前置话题。本质上，在国际市场上已经开始了对运输路线、物流等产业所有权的争夺。这对于所有国家而言，都是有利可图的生意。我认为，欧亚经济联盟在这个方向上应该发挥自身的作用。与联盟最大的政治和经济伙伴——中华人民共和国开展互利合作的意义重大。中国，是最大的商品发出国和最大的消费市场。- 托卡耶夫总统说。

国家元首向与会者们介绍了自己不久前对中华人民共和国进行的国事访问，特别是在访问期间，亲自参与了西安陆港哈萨克斯坦物流中心奠基仪式的情况。哈萨克斯坦总统表示，他非常坚信，这个物流中心将成为向中亚、欧洲、土耳其以及伊朗直接发送集装箱班列的主要交通枢纽。此外，哈方还计划在巴克特-阿亚古兹之间修建新的铁路线路，并在哈中边境开心新的过境点。

- 我们愿意与俄罗斯建立具有实质性的合作。因为这个项目不仅仅只利于哈萨克斯坦，也将大大的减少通过西伯利亚向中国输送货物的时间损耗。另一个重要的问题是，在发展物理基础设施的同时，«软»基础设施的构建问题也需要得到高度的重视。也就是实现数字化、优化海关管理，以及进一步的简化各类不必要的行政程序。总之，可以毫不夸张的说，我们现在正在构建一个前所未有的全新交通体系。若我们能够以完善的准备和积极地合作状态共同投入这项工作，将能够收获一系列经济和政治层面的效益。我认为，我们对全面和建设性国际合作的重要性有共同的理解。总的来说，欧亚经济联盟需要优先重视发展国际合作，提升自己的知名度，增强自身在国际舞台上的威望。当然，欧亚经济联盟的威信，必须基于组织框架下开展的联合工作所实现的实际成果。与此同时，从贸易和经济的角度来看，积极发展与中国、印度、越南、伊朗、埃及、以色列、塞尔维亚以及其他伙伴的关系，将是表明欧亚经济联盟成熟度和吸引力的重要指标。从去年开始，我们启动了与印度尼西亚和阿联酋之间的自贸协议谈判。我认为，这些方向都是非常重要的工作。也因此，我相信欧亚经济委员会实施了非常及时和负责任的工作。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统还重点指出，当下需要为欧亚经济联盟的未来发展明确一些新的优先方向。

- 在开启任何一项工作的时候，不能总是只着眼与解决眼下的问题，还需要为将来可能的情况作出相应的计划，同时还得关注周边情况的实时动态变化，好作出必要的调整。而所有的行动，都必须基于坚实的基础。地基越是牢固，立于其上的建筑也就能够被建设的愈加宏伟。那么，我们的联盟的基石是什么呢？对联盟条约的全面遵守和实施，将是、且在未来也始终是最主要的。我想再次重申，哈萨克斯坦支持基于2015年的条约的一体化，亦即«四大自由»原则（商品流动自由、服务自由、资金流通自由、劳工流动自由）以及对基础设施的对等可及性、公平竞争、同等权利和尊重国家利益等规则的严格遵守。这些，都是我们开展共同事业的最基本原则。哈萨克斯坦将致力于推动这些原则。我认为，当前不是列举那些经常必然出现的障碍和困难并因此争论的时候，也不支持将这些问题复杂化。但是，已经出现的问题必须在此得到解决。这方面，风险是很高的。就像我此前所说，这关系到联盟的威望。我们首先要让我们自己的人民亲眼见证联盟的重要性，以及它所能带来的利益。因此，需要作出全面分析后的正确决断。我很理解，一体化是一项非常复杂的进程。这是一项将所有的国家利益都整合在一起的、非常微妙的工作。但我们必须通过相互对话和协议的方式，推动这项工作。我们需要的是实际的成果。现下，大多数提议和宣布的目标都尚未实现。因此，首先，我认为，要重点着眼于完成联盟内部合作的主要任务。如果不做好这一点，想要实现更宏大的目标将是很困难的。在提出新的目标之前，我们需要先把过去计划完成但还没有做到的工作，先一一予以实现。我们必须意识到，实现经济一体化只不过是为了发展成员国经济和改善各国人民生活水平的一个工具，而不是最终极的目的。相比制定了多少战略规划、签署了多少协议、通过了多少决定相比，实打实的建立起来的工业设施、发展出的技术成就，以及为公民们提供的新工作机会，才是衡量经济一体化成果的真正指标。对我们来说，欧亚经济联盟框架内的一体化主要是经济性质的，正如 2015 年协议所规定的那样。当然，在战略文件中提及的其他领域同样具有重要性，但这些领域也要首先从经济层面予以讨论。- 托卡耶夫说。

根据哈萨克斯坦总统的观点，哈萨克斯坦在独联体和集体安全条约组织框架下，以及同各国的双边合作当中，愿意同所有亲密伙伴深化在社会、文化和人道主义领域的合作。合作中，若将许多模式混杂在一起，有可能造成对最初目标的偏离，以及对资源的浪费。

值得一提的是，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕洛夫、亚美尼亚副总理米盖尔·格里戈良以及优雅经济委员会执委会主席米哈伊尔•米亚斯尼科维奇出席会议并发表了讲话。

会上，还播放了中国国家主席习近平的视频讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】