总统新闻秘书：哈萨克斯坦不计划加入任何联盟国家

哈通社/阿斯塔纳/5月26日--哈萨克斯坦共和国总统办公厅副主任兼总统新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜26日在其个人社交媒体账号上写道，欧亚经济联盟框架内的一体化必须遵循经济导向，这是哈萨克斯坦总统一贯立场。

他首先提到了国家元首最近参加了在莫斯科举行的第二届欧亚经济论坛。

他指出，在此次论坛期间，总统发表了一系列观点，这些观点目前受到专家学者广泛讨论。

他强调，欧亚经济联盟框架内的一体化只能沿着经济轨道推进，这是总统一贯立场。超出这个范围将违反该组织宪章所规定的目标、原则和宗旨。

他表示，正如总统强调的，经济一体化本身并非目的，而是促进经济发展和提升人民福祉的重要手段之一。换句话说，联盟框架内作出的任何决定都应该为每个成员国带来成果，尤其是为所有欧亚经济联盟成员国的公民带来福祉。

新闻秘书表示，在欧亚经济联盟成员国当中，俄罗斯与白俄罗斯通过签署建立俄白联盟国家条约的方式，达到了高水平的合作。鲁斯兰·杰勒德拜指出，根据总统的观点，«俄白联盟国»是一个特殊的进程，其性质和目标与欧亚经济联盟的一体化并不相同，因此在谈及欧亚经济联盟的一体化过程中，对这两者做出区分是非常必要的。

他进一步指出，哈萨克斯坦既不打算也不计划创建或加入任何联盟国家。

俄白两国于1999年12月8日签署建立俄白联盟国家条约，规定两国在保持各自国家主权、独立和国家体制的同时，建立邦联性质的国家。2021年11月4日，普京与卢卡申科在俄白联盟国家最高国务委员会视频会议上签署落实联盟国家一体化法令，批准涉及两国28个行业的一体化计划。

【编译：阿遥】