国家元首会见阿布扎比王室代表

哈通社/阿斯塔纳/5月26日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日在总统府会见了到访的阿布扎比王室代表谢赫苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬。

哈萨克斯坦总统向阿布扎比王室代表的到访表示欢迎并强调指出，今日的会晤是讨论深化两国合作的好时机。

- 我对今年年初访问阿联酋以及当时与阿联酋领导人的会晤经历有着很好的回忆。毫无疑问，双方达成的协议将有利于双方的人民。阿联酋是哈萨克斯坦在伊斯兰世界中可信赖的，同时也是首要的战略伙伴，是自我国独立伊始，是为我们提供着支持的兄弟之国。这一点，哈萨克人民永远不会遗忘。我们将阿联酋为哈萨克斯坦的繁荣所做出的贡献，视为友谊与紧密合作的明证。我想借此机会，向阿联酋的领导人们，以及总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬致以最诚挚的问候。- 托卡耶夫总统说。

谢赫苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬就哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的热情迎接表示了感谢，他强调指出，哈萨克斯坦与阿联酋之间的合作关系正在高速发展当中。

- 您在今年1月对阿联酋的正式访问成功的加强了两国之间的友好合作关系。 你我两国之间有着悠久的合作历史，在当下复杂的国际和地区局势下，双方在许多领域的合作依然保持着不断加深的趋势。我要为实施两国联合投资项目创造的最有利条件，向您及哈萨克斯坦政府表示感谢。- 谢赫苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬说。

会谈中，就两国经贸、投资领域合作的进一步深化问题进行了讨论。

托卡耶夫总统高度赞赏了阿联酋企业在发展中的经验和机会，并邀请他们积极参与哈国的农业、能源、石化、采矿、建筑、运输和物流、金融和旅游等领域的项目。

会晤最后，为表彰王室代表为促进两国合作所作出的杰出贡献，托卡耶夫总统向谢赫苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬授予一级友谊奖章。

【编译：木合塔尔·木拉提】