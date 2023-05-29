哈萨克斯坦风情在罗马绽放：设计师和珠宝匠的盛大展示

哈通社/阿斯塔纳/5月29日--哈萨克斯坦驻意大利大使馆近日举办了一场名为«传统与现代哈萨克斯坦--穿越时空的联系»的推介会，该活动邀请了来自哈萨克斯坦的设计师和珠宝匠参与。

活动吸引了100多位意大利观众参加，其中包括设计师、艺术史学家、艺术家、驻意外交使团和媒体代表等。

推介会旨在通过展示实用装饰艺术的新趋势，向意大利观众介绍哈萨克斯坦民族风情。因为实用装饰艺术代表着独特的历史、传统和民族遗产。

哈萨克斯坦驻意大利大使叶尔波拉特·谢姆巴耶夫在致辞中表示，欧洲人对亚洲的了解始于意大利著名旅行家马可波罗的作品。马可波罗在他的作品中描述了居住在今天中亚地区的人民的传统和生活方式，古代丝绸之路有很大一部分经过这里。

-我们希望通过哈萨克斯坦服装和珠宝设计师以及传统家居装饰品制造商的作品，展示草原先辈独特和美丽的内心世界。-他说。

推介会以萨玛丽·陀林格托娃的“花毡地毯”毡制品系列拉开了序幕。这一系列作品以传统工艺与现代技术相结合的方式制作的披肩和围巾为特色。

此外，哈萨克斯坦模特展示了欧亚设计师联盟成员、著名珠宝设计师努尔多斯·阿里阿斯卡洛夫的珠宝作品。

设计师塔尔苾娅·埃丁巴耶娃设计的男女袷袢--哈萨克民族服装和民族服装系列也赢得了意大利观众喜爱。

在意哈萨克斯坦留学生向观众展示了哈萨克传统服饰。

【编译：阿遥】