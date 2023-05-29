阿里汗·斯马伊洛夫主持召开投资总部会议

哈通社/阿斯塔纳/5月29日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于27日主持召开投资总部会议，讨论吸引固定资本投资和海外直接投资议题。

根据国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫的介绍，今年1-4月固定资本投资总额达到了3.8万亿坚戈，同比增长18%。采矿业、制造业、房地产、运输仓储业和农业是吸引固定资本投资最多的领域。

据他介绍，今年前四个月全国的投资目标已实现。在全国20个州市中，有12个州市已经完成或超额完成了既定计划，其中包括突厥斯坦州（148%）、克孜勒奥尔达州（137%）、卡拉干达州（122%）、曼格斯套州（122%）和阿克莫拉州（116%）。在中央政府机构中，卫生部（167%）、教育部（153%）、科学和高等教育部（152%）、贸易和一体化部（143%）、农业部（116%）以及生态和自然资源部（108%）等部委超额完成了投资计划。

政府总理强调，截至4月底，大多数州市和中央国家机关已经实现了固定资本投资计划的目标，但仍有8个地区未能实现既定目标。其中，乌勒套州（52%）、阿拜州（64%）和江布尔州（65%）的表现最不理想。

-乌勒套州和江布尔州去年也未能完成固定资本投资计划。在之前的投资总部会议上，这些州的州长承诺将在今年扭转这种情况。但正如我们所见，这些地区在吸引投资方面仍然落后于其他地区。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫同时指出，文化部（62%）和数字化部（61%）在吸引固定资本投资方面表现不佳，他强调需要在IT部门开展更多项目，并加强旅游业吸引投资的工作。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，政府面临的任务是在今年将吸引固定资本投资水平提升至18.5万亿坚戈。为此，各州市和政府机构需要积极主动地开展工作，以吸引更多的固定资产投资。

会议还审议了去年吸引外国直接投资工作成果。

外交部副部长阿勒玛斯·阿依达洛夫介绍称，去年直接海外投资流入量达到280亿美元，创下了过去10年的新高。关键经济领域有199个投资项目投入使用，总值超过2.3万亿坚戈。而在2023年，计划再启动281个项目，总值达1.9万亿坚戈。

去年，海外投资的前十大来源国包括荷兰、美国、瑞士、比利时、俄罗斯、韩国、中国、法国、英国和德国。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，国家元首为政府设定了到2029年吸引海外直接投资总规模达1500亿美元的目标任务。

会议还审议了有外国投资者参与的重大项目实施中遇到的问题。政府总理指示相关部门采取综合措施解决这些问题。

【编译：阿遥】