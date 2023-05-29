托卡耶夫总统参访北哈国立大学

哈通社/彼得罗巴甫尔/5月29日 —— 据总统府新闻局消息，正在对北哈萨克斯坦州进行工作视察的托卡耶夫总统29日参访了北哈萨克斯坦国立大学（North Kazakhstan State University）。

视察期间，总统了解高校教育和科研工作，以及未来发展规划。此外，总统还参访了该校无人驾驶设备实验室，以及获取复杂配置细节的创新方法、模拟培训和实用技能中心。

-我特别关注这个领域。我们应优先考虑所有这些问题。原因是没有教育和没有教育文化，哈萨克斯坦就无法进一步发展。最近，我们对科学院进行了改革，任命了一位非常有名的实用科学家为院长。我召开了国家科学和技术委员会首次会议。我相信在不久的将来，你们将加入科学家和经验丰富的专家行列，为​​我国的发展做出重大贡献。我相信我们的青年。-托卡耶夫总统说。

-这对我们有益。毕竟，教育为国际合作铺平了道路。教育没有国界。有发达的国家，也有落后但正在努力赶上的国家。因此，该领域前景广阔。相信哈萨克斯坦在教育发展方面会跻身先进国家行列。我对大家有很高的期望。-总统说。

国家元首还指出了引入国际最佳实践和开设外国教育机构分校的必要性。

【编译：小穆】