政府决定成立国家利益保护工作小组以加强石油开采协议签署过程的监督

哈通社/阿斯塔纳/6月1日--哈萨克斯坦政府决定成立国家利益保护工作小组，加强对大型石油开采协议签署过程的监督，其提出的建议将在未来的仲裁讨论中采纳。

政府决定指出，为了确保在产品分配协议中保护哈萨克斯坦国家利益：

1. 根据本决定的附件，成立产品分配协议执行工作小组。

2. 工作小组将制定保护哈萨克斯坦共和国在产品分配协议（包括仲裁）中的利益的建议理念。

3. 本决定的执行由哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔负责监督。

该工作小组成员包括：

-哈萨克斯坦共和国政府总理（任工作小组组长）；

-哈萨克斯坦共和国政府第一副总理；

-哈萨克斯坦共和国政府副总理兼财政部部长（任工作小组副组长）；

-哈萨克斯坦共和国能源部副部长（任工作小组秘书）；

-哈萨克斯坦共和国总统办公厅第一副主任；

-哈萨克斯坦共和国总统顾问；

-哈萨克斯坦共和国司法部部长；

-哈萨克斯坦共和国能源部部长；

-哈萨克斯坦共和国副总检察长；

-哈萨克斯坦共和国国家安全委员会副主席；

-萨姆鲁克-卡泽纳国家基金股份公司董事长；

- PSA有限责任公司首席执行官。