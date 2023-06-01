国家元首接见儿童权利专员阿如詹·塞因

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6月1日在阿拉木图接见了哈萨克斯坦儿童权利专员阿如詹·塞因。

会谈期间，儿童权利专员向总统介绍了哈萨克斯坦当前在儿童健康和社会保护，以及打击针对儿童的暴力行为方面的现状，以及开展的各项工作情况。

托卡耶夫总统指出，需要通过开展实质性的工作确保对儿童安全的保障、预防针对儿童权利的侵犯。总统还指出，必须特别重视孤儿权利的保护，确保赋予孤儿的各项保障百分之一百的得到落实。此外，对有特殊需要的儿童群体的支持政策也必须得到重视和关注。

国家元首着重强调称，儿童权益保护和健康保障系统的强化是一项非常重要的工作，所有旨在保障儿童权益的建议和方案，都必须得到非常细致的审议和研究。

会上，托卡耶夫总统还指出，有必要强化儿童权利专员在地方层面的工作，以便其能够直接参与并解决出现的问题。

托卡耶夫总统向儿童权利专员委派了一系列具体的任务。具体而言，包括加强保障儿童安全的措施，关注虐待儿童的事实，打击欺凌行为，阻止针对儿童和青少年的鼓励自杀行为，支持需要特殊教育的儿童以及孤儿和没有父母照顾的儿童，关注儿童住房问题等。

【编译：木合塔尔·木拉提】