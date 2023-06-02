托卡耶夫总统出席中亚-欧盟领导人第二次会议

哈通社/阿斯塔纳/6月2日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日出席了在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬-阿塔市召开的中亚国家与欧盟领导人第二次会议。

讲话中，哈萨克斯坦总统对在前所未有的地缘政治紧张局势下加强区域对话表示感谢。他认为，欧盟在此发挥了非常重要的作用。

-去年，欧盟对哈投资增长23%，总额达125亿美元。独立以来，我国从国外吸引了3500亿美元直接投资。其中，近半属于欧盟国家。欧盟是哈萨克斯坦最大贸易伙伴。欧盟国家占我国对外贸易的40%以上。去年，哈萨克斯坦与欧盟国家之间的贸易量达到了400亿美元。截至2025年，我相信我们完全有机会将这个数字增加到 500 亿美元。-托卡耶夫总统说。

-我想强调的是，我们在具有战略意义和前景的稀有金属和“绿色”制氢领域达成新协议框架下，正在进一步加强我们的全面伙伴关系。德国-瑞典Svevind公司开始在哈萨克斯坦建设风能和太阳能发电站，以及产量达 300 万吨的“绿色”氢气生产厂。这是突破性项目之一，约占欧盟对该产品需求的 20%。去年 11 月，我们与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩签署了关于可持续原材料、电池和可再生氢价值链的战略合作备忘录。-他说。

国家元首表示，壳牌、埃尼、道达尔、液化空气、阿尔斯通、西门子和其他跨国企业在内的3千多家欧资企业在哈萨克斯坦境内运营。

-哈萨克斯坦有意在汽车工业、钢铁生产、食品工业等领域增加向欧盟国家出口总价值达23亿美元的175种非原材料产品。此外，农业领域合作具有巨大的合作潜力。-总统说。

此外，托卡耶夫总统提出了不仅为哈萨克斯坦，并且为该地区国家具有战略意义的合作优先方向。首先，总统强调了增加贸易的重要性。据他介绍，应通过扩大商品品种来增加出口。

哈萨克斯坦总统表示，发展交通和物流基础设施为第二要务。他认为，跨里海国际运输路线目前具有重要的战略意义。

-我相信这个方向可以显着加强我们地区之间的合作关系水平。近期对中国进行国事访问期间，我们与中国合作伙伴一起为西安物流中心奠基。该港口将成为通过中亚领土直接向欧洲发送集装箱列车的重要枢纽。与此同时，我们就将跨里海运输线与中国“一带一路”倡议对接问题达成了共识。-托卡耶夫说。

-目前，80%哈萨克斯坦原油通过里海石油管线出口至欧洲。考虑的共同利益，我们相信欧盟将继续支持这条具有重要战略意义的石油管线的长期稳定供应。与此同时，哈萨克斯坦今年年初开启了通过通过巴库-第比利斯-杰伊汉管线运输150万吨石油的工作。根据中期前景，我们计划通过阿克套-巴统方向跨里海管线增加运输量。此外，哈萨克斯坦原油开始通过俄罗斯“友谊”管道输送至德国。年初至今，9万吨原油输送至德国。我们有能力将运输量增至120万吨。-哈萨克斯坦总统说。

讲话中，托卡耶夫总统还谈到了从哈萨克斯坦到欧洲的能源资源运输路线多元化问题。

托卡耶夫总统讲话中指出，气候和转型至“绿色能源”领域的合作是下一个优先事项。

-我们正在积极贯彻闭环经济的原则。 可再生能源在我国能源平衡结构中的比重已经达到4.5%。截至2030年，这一数据预计将达15%。在此背景下，我们认为在实施全球门户战略和欧洲团队倡议的框架下，加强中亚在气候变化、水资源和可再生能源开发等问题上的共同努力是合理的。-他说。

最后，托卡耶夫总统高度赞赏欧盟在促进哈萨克斯坦外交政策倡议和实施大规模民主改革方面提供的支持。

据悉，中亚国家与欧盟领导人第二次会议2日下午在吉尔吉斯斯坦乔尔蓬-阿塔市召开。

除哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫外，欧洲理事会主席 夏尔·米歇尔、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕洛夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、土库曼斯坦部长内阁副主席努尔穆哈迈特·阿曼内佩索夫出席会议。

根据会议结果，与会者发布了联合新闻稿。

【编译：小穆】