修复工程完工，拜巴尔斯苏丹清真寺重获新生

哈通社/开罗/6月5日--经过大规模翻修，拜巴尔斯苏丹清真寺于4日重新向公众开放。这座清真寺是出身于钦察草原的伟大统治者拜巴尔斯苏丹留下的珍贵遗产，他为埃及和整个伊斯兰世界的发展做出了巨大贡献。

为了庆祝他800周年的诞辰，哈萨克斯坦共和国参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫率团访问埃及，并出席了一系列纪念活动。代表团成员还包括文化和体育部部长阿斯哈特·沃拉洛夫、新闻和社会发展部部长达尔汗·克德尔艾里，以及一些参议员和媒体代表。

在开幕式上，参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫发表了讲话，他赞扬拜巴尔斯苏丹是一位明智公正的统治者和杰出的军事领袖，他的伟大事迹永远铭刻在历史的丰碑上。他表示，拜巴尔斯苏丹诞辰800周年的纪念活动对哈萨克斯坦人民和埃及人民来说都具有重要意义。

拜巴尔斯苏丹清真寺建于1266-1269年，由拜巴尔斯苏丹亲自监督。苏丹的顾问巴哈丁·本·汉纳和王子阿拉姆丁·桑贾尔·萨鲁吉负责建造，成为当时最具风格的建筑之一。

这座清真寺不仅是宗教中心，还是知识和学术中心。历史上，它曾经历过一些困难时期。在奥斯曼帝国时期，该清真寺曾被用作军事仓库；在法国殖民时期，它成为军港的一部分。1812年，清真寺大理石柱甚至被用来建造爱资哈尔的一处港口。由于经历太多磨难，清真寺尖塔和圆顶都倒塌了。

为保护这座历史建筑，埃及古迹保护委员会在上世纪60年代后期开始了修复工作。然而，由于资金不足，工程时断时续。直到今年，哈萨克斯坦和埃及政府之间的合作协议才加速了修复工程的进展。

开幕式标志着拜巴尔斯苏丹清真寺修复工程的完成。这座清真寺见证了拜巴尔斯苏丹的伟大事迹，并将继续为人们带来宗教、精神、知识和科学的启迪。

【编译：阿遥】