哈副外长出席金砖+外长对话会并于南非外长举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/6月5日--根据外交部新闻处的消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫近日出席了在南非开普敦举行的金砖+外长对话会。此次会议除了邀请金砖国家成员国（巴西、俄罗斯、印度、中国、南非）外长以外，还邀请“金砖之友”国家（哈萨克斯坦、阿根廷、孟加拉国、布隆迪、加蓬、刚果民主共和国、埃及、伊朗、印度尼西亚、科摩罗、阿联酋、沙特阿拉伯、乌拉圭）外长出席。哈萨克斯坦以亚信会议轮值主席和上合组织下届主席国的身份受邀参加会议。

此次部长级对话会的主题是“从团结走向集体行动，促进加速增长、可持续发展和包容性多边主义的伙伴关系”。

奥玛洛夫在讲话中强调了集体努力应对当前挑战的重要性。他提到了托卡耶夫总统提出的多项旨在加强国际安全和稳定的倡议，包括建立联合国中亚和阿富汗区域中心以及国际生物安全机构。

他呼吁与会者关注金砖国家、亚信会议和上合组织在国际法和《联合国宪章》原则基础上的协同作用。他强调，哈萨克斯坦与金砖国家已经实现了高水平的经贸合作。尽在2022年，哈萨克斯坦与金砖国家之间贸易总额就超过了500亿美元。

他指出，哈萨克斯坦有意加入金砖国家，因为该组织已成为讨论当下问题的最有力、最有效的平台之一，也成为新兴经济体之间合作的典范。

会议期间，奥玛洛夫与南非国际关系与合作部长纳莱迪·潘多尔举行了会谈。在会谈中，奥玛洛夫向潘多尔转交了托卡耶夫总统写给南非总统马塔梅拉·西里尔·拉马福萨的信函。

双方还讨论了加强双边政治经济合作、实现多边形式下的紧密互动，并就共同关心的国际和地区热点问题交换了意见。

【编译：阿遥】