乌兹别克斯坦将加快加入世贸组织的步伐

哈通社/塔什干/6月7日 – 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫已经签署批准了《关于加快乌兹别克斯坦共和国加入世界贸易组织进程的附加措施法案》。

据哈通社驻乌兹别克斯坦记者报道，根据该国总统签署的这份新文件，乌兹别克斯坦与世贸组织部门间委员会及谈判工作组成员构成将发生变化。此外，还将在总统办公厅设立一个新的职务——负责处理世贸组织相关工作的特别专员。目前已任命总统府办公厅的阿吉兹·乌鲁诺夫担任这一职务。特别专员将领导谈判工作组，并担任兹别克斯坦与世贸组织部门间委员会副主席。

与此同时，将设立隶属于投资、工业和贸易部的新机构，负责与世贸组织进行劳工和贸易谈判。将在 20 个部委和机构中成立 与世贸组织相关部门。

乌兹别克斯坦还准备在联合国和日内瓦其他国际组织的常住办事处设立负责处理与世贸组织相关问题的第一秘书。

乌兹别克斯坦司法部将确保该国所有法律条文与同世贸组织签署的协议保持一致。 从今年7月1日起，将禁止制定不符合世贸组织规章制度的规范性法律行为草案。

文件还规定了关于加入世贸组织相关活动的预算资金，今年已经在这一方向上支出了300亿索姆。

【编译：木合塔尔·木拉提】