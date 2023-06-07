哈萨克斯坦总统会见联合国教科文组织总干事

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日会见联合国教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱。

会谈中，双方就哈萨克斯坦和联合国教科文组织之间在保护文化和历史遗产、扩大教育和科学领域国际关系等领域的合作问题进行了讨论。

托卡耶夫总统欢迎阿祖莱总干事的到访，并指出他高度赞赏她作为教科文组织总干事的领导能力，并支持她旨在进一步加强该组织的举措。

此外，哈萨克斯坦总统感谢联合国教科文组织总干事参访亚萨维陵墓。他同时还表示，哈萨克斯坦民众积极评价了联合国教科文组织总干事对突厥斯坦地区的访问，并引起了国内媒体的高度关注。

-您的到访对哈萨克斯坦与联合国教科文组织之间的相互有效合作关系的发展发挥重要作用。对我们来说，联合国教科文组织具有特殊地位，也是我们的优先合作方向。我们将尽全力推动相互合作关系的进一步发展。-托卡耶夫总统说。

国家元首表示，哈萨克斯坦有意在气候、生物多样性和水资源领域实施联合项目。近期将重组为区域综合办公室的教科文组织阿拉木图办事处的工作可以充分展现哈萨克斯坦与该组织之间的有效合作。

【编译：小穆】