托卡耶夫总统会见卡塔尔埃米尔塔米姆

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日在总统府会见到访的卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼。

会谈中，托卡耶夫总统欢迎卡塔尔埃米尔的到访，并感谢他率政府和商界代表出席阿斯塔纳国际论坛。

托卡耶夫总统表示，卡塔尔是哈萨克斯坦在中东地区的重要及可靠的合作伙伴。他同时还强调，相信今天的会谈将为两国之间的合作关系的发展注入新的动力。

-近期，两国之间建立外交关系将年满30周年。在此期间，我们建立了有效的双边合作和建设性的政治对话。去年，您对我国进行了国事访问。与此同时，哈萨克斯坦政府总理近日访问了卡塔尔。这是传统友谊和牢固伙伴关系的明确证明。我高度赞赏您为加深两国合作关系做出的巨大贡献。我愿意与您一同为加强双边合作做出努力。我们将继续为卡塔尔投资商创造必要的条件和良好的环境。-总统说。

国家元首表示，哈萨克斯坦有意将对卡塔尔出口的商品品种增至60种，总价值达2.5亿美元。此外，为加强两国商业互动，开通直飞航班至关重要。

卡塔尔埃米尔感谢托卡耶夫总统的热情接待。

-我接受了您出席阿斯塔纳国际论坛的邀请，来到了哈萨克斯坦。这对我来说莫大的荣幸。去年访问哈萨克斯坦后，很高兴再次与您会面。这是重申去年达成的双边共识的好机会。卡塔尔大型代表团与我随行来到了这里。我相信这将为两国成功的合作铺平道路。两国各领域合作得到了快速发展。我们有意在其他领域扩大合作范围。-他说。

会议期间，双方讨论了与卡塔尔投资者在油气、矿冶、农业、医药和金融领域实施联合项目的前景，并就在国际组织框架下的相互协作问题深入交换了意见。

【编译：小穆】