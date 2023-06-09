哈俄政府总理会晤 讨论两国产业合作发展

哈通社/索契/6月9日 – 哈萨克斯坦共和国政府总理阿里汗·斯马伊洛夫与俄罗斯联邦政府主席米哈伊尔·米舒斯京于8日，在索契举行的欧亚政府间理事会会议框架下进行了双边会晤。

双方围绕经济贸易合作、双边相互投资、产业合作、发展有前景的交通运输走廊和物流基础设施、能源、教育、人文领域一系列联合项目的实施等深入交换了意见。

阿里汗·斯马伊洛夫强调指出，两国国家高层之间积极地政治对话，将能够有效的保障哈萨克斯坦与俄罗斯所有领域的合作都能够保持较高的动态水平。他还表示，当前哈俄两国政府的首要任务，是确保已经签署的协议高水平的、全面的得到落实。

哈政府总理还强调称，俄罗斯是哈萨克斯坦主要的商业贸易伙伴国家。根据2022年的总结统计，哈俄双边商品贸易量增长了6%，而2023年一季度双边经贸额同比增长了10%。

- 我们期待这个良好的动态保持继续发展趋势。- 政府总理说。

此外，阿里汗·斯马伊洛夫还谈及了两国之间在投资领域的高水平合作。最近的17年里，俄罗斯对哈萨克斯坦的直接投资额达到了200亿美元，而哈萨克斯坦对俄罗斯的直接投资也超过了60亿美元。

根据哈萨克斯坦政府总理的说法，在这一合作动态当中，产业合作起到了相当的影响。具体而言，俄罗斯的欧洲化学公司（EuroChem）、卢克石油公司（lukoil）、EFCO集团、鞑靼石油公司（Tatneft）等企业在哈萨克斯坦开展了富有成效的工作。

- 哈萨克斯坦和俄罗斯的企业之间都有意开展新的创新生产项目。去年签署的总价值超过90亿美元、可带来1.25万个工作岗位的29个新项目的合作协议，可以作为凭证。目前两国之间共有100多个产业合作项目，价值超过220亿美元。

米哈伊尔·米舒斯京则强调指出，俄罗斯与哈萨克斯坦之间的相互关系，不仅基于数个世纪以来的友好交流历史，同时也符合两国经济发展的根本利益，旨在提升两国人民的生活水平。

- 发展与哈萨克斯坦的合作对我们国家而言至关重要，我会说这是首要的方向。两国之间的经济贸易合作稳健发展，去年的经贸额达到了创纪录的水平。当下，加快在工业、工程、能源和交通基础设施领域共建新的生产链非常重要。俄罗斯和哈萨克斯坦在经济、工业和技术潜力方面的互补，将是开展这些合作的良好基础。- 米哈伊尔·米舒斯京说。

【编译：木合塔尔·木拉提】