总统会见联合国代表团

哈通社/阿斯塔纳/6月9日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日与联合国代表团——联合国副秘书长兼亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书阿米达·阿里斯夏巴纳、联合国主管政治事务的助理秘书长米罗斯拉夫·延恰和联合国助理秘书兼联合国开发计划署副署长伊万娜·日夫科维奇举行了会谈。

会谈期间，与会人员讨论了哈萨克斯坦与联合国机构多边合作的发展前景，并就当前国际和地区议程上的问题交换了意见。

托卡耶夫总统向联合国代表团成员就积极参与阿斯塔纳国际论坛表示了感谢，表示他们在联合国框架下提出的建议丰富了论坛内容。

国家元首谈到了联合国在加强和平、确保安全和全球发展方面的独特作用。他还强调了联合国安理会全面改革的必要性，以及扩大该机构代表性的重要性。

在这方面总统确认，哈萨克斯坦有意与联合国合作，以加强这一全球性组织的作用。

当前，联合国的 20 多个分支机构在哈萨克斯坦开展着工作。 与会人员指出了在阿拉木图建立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心的重要性，该中心的工作旨在加强联合国机构与地区各国政府之间的协调，采取综合措施推进至2030年的议程。

高级外交官们谈到了各自对阿斯塔纳国际论坛的看法，并指出该平台对于制定解决当前挑战的方案方面具有重要战略意义。

与会人员还重点讨论了中亚在运输物流潜力和数字化进程方面的战略作用。

最后，国家元首向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯转达了热情问候。

【编译：阿依波塔】