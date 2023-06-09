托卡耶夫总统会见欧盟农业专员

哈通社/阿斯塔纳/6月9日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日会见欧盟农业专员贾努斯·沃西乔夫斯基。

会谈期间，托卡耶夫总统向贾努斯·沃西乔夫斯基就其作为发言人出席阿斯塔纳国际论坛表示了感谢。

-得知您与我国有着特殊的联系让我感到非常惊讶，了解到您尊敬的母亲曾在第二次世界大战期间在哈萨克斯坦生活。 因此，我们非常欢迎您的到来。哈萨克斯坦有不少波兰侨民，我们还有共同的文化遗产。 阿道夫·亚努什凯维奇、古斯塔夫·泽林斯基、亚历山大·扎塔耶维奇等人物为哈萨克斯坦的文化发展做出了重大贡献。-他说。

-近期，我们在吉尔吉斯斯坦举行了中亚国家与欧盟领导人第二次会议。此前的首次会议在阿斯塔纳举行。有必要举行这样的高层会晤，以表明我们对建立密切关系的意愿和努力。 今年年初，我们与欧盟建交满30周年，哈萨克斯坦和欧盟发展互利合作的潜力巨大。-总统说。

托卡耶夫总统还谈到了与哈萨克斯坦最大的贸易伙伴—欧盟合作的战略性质。

同时，托卡耶夫总统向欧盟专员介绍了哈萨克斯坦正在进行的改革，以及促进民主发展、保护人权和建立社会法治的一系列措施。

国家元首还谈到，哈萨克斯坦与欧盟扩大农业领域合作的潜力巨大。 他表示，哈萨克斯坦可以增加粮食和油料作物，以及优质有机产品的出口。

- 你谈到了我与哈萨克斯坦的特殊联系。 是的，在第二次世界大战期间，我母亲在哈萨克斯坦生活了六年。 我母亲总是提到在那段困难时期，哈萨克人民给予的温暖。因此，我对哈萨克斯坦有一种特别的感情。我就阿斯塔纳国际论坛的成功举办向您表示祝贺。我非常认真的倾听了您的讲话，您说的对，我们需要通过共同对话来发现挑战和解决问题。 全球最严重的问题之一是食品安全。-欧盟专员说。

贾努斯·沃西乔夫斯基向托卡耶夫总统就其热情接待表示了感谢。

【编译：阿依波塔】